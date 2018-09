Solo queda un día para ver las novedades de automotores en Expocruz 20018

A solo un día del cierre a la muestra ferial te mostramos más novedades del sector automotriz presente en Expocruz 2018

De Suecia a Bolivia:

VOLVO LLEGA AL PAIS CON SU ‘THE ALL NEW XC40’ GALARDONADO COMO AUTO DEL COCHE Y SE PRESENTA EN LA EXPOCRUZ 2018

Con un nuevo concepto de diseño, avanzadas tecnologías y desarrollado bajo la nueva plataforma modular compacta (CMA), Volvo Cars lanza en nuestro país su primer SUV compacto premium: The All New XC40, galardonado como el coche del año 2018. Se trata de un modelo que además de potenciar el portafolio de Volvo llega a rejuvenecer a la marca sueca.

“The All New XC40 es la puerta de entrada a un nuevo segmento al cual ingresamos con un gran producto. Considerando el nivel de competitividad dentro del mercado, debíamos estar presentes con un SUV compacto premium y hoy podemos asegurar que lo estamos. Cuando conozcan este nuevo modelo, se darán cuenta que moderniza y rejuvenece a la marca, dejando en evidencia el estilo urbano de Volvo Cars a través de su inigualable diseño. Sin duda, este es un automóvil muy versátil que encantará a todos a aquellos que buscan salir de la rutina y hacer cosas nuevas”, aseguro Janine Espada, gerente general de Volvo.

The All New XC40 es la nueva apuesta de Volvo que llega para darle un look más moderno a la marca, ya que está desarrollado en relación a los nuevos desafíos de la vida moderna en la ciudad e inspirado en la vida urbana. Resalta por el diseño progresista, por su espacio interior, sus tecnologías e innovaciones en materia de seguridad.

Su combinación perfecta entre tamaño compacto y capacidad, hacen que The All New XC40 tenga una presencia dominante como la que se espera de esta clase de vehículos.

HINO ENTREGARÁ 140 CAMIONES A NIVEL NACIONAL

Toyosa, importadora oficial de la marca Hino en Bolivia, realizó la entrega simbólica de la nueva flota de camiones al sindicato de transportistas Transplart, sindicato de embol a nivel nacional, encargados de la distribución de bebidas en todo el país. La entrega fue el resultado de un proceso de licitación abierta, en el que Hino con la calidad y garantía que caracteriza a sus camiones se adjudicó.

La licitación consta de un total de 140 camiones Hino serie 500 que se entregarán a nivel nacional en marzo de 2019, la característica principal de estos camiones es que le da la posibilidad al usuario de configurarlo según el requerimiento de cada cliente, como ser: carrocería abierta, furgón de carga seca, caja frigorífica, grúa con plataforma, compactador de basura, tolva hasta 13 metros cúbicos y cisterna hasta máximo 16.000 litos.

“Agradecemos a los dirigentes del sindicato Transplart por la confianza en la marca de camiones HINO, estamos seguros que los camiones superarán sus expectativas con la garantía, calidad y durabilidad que nos caracteriza como compañía en todos los vehículos que comercializamos en el país, y en el servicio que brindamos en cuanto a postventa, con repuestos genuinos y servicio técnico especializado”, afirmó Erick Saavedra, Gerente General de Toyosa.

Los camiones Hino serie 500 modelos FC4 y GD1 que se entregaron al sindicato Transplart, vienen con un motor de 6 cilindros con 5307 de cilindrada, un sistema de inyección directa y compensador de altura, y una potencia máxima de 167 HP/ 2500 rpm, tienen una capacidad de carga de 7,5 y 9 toneladas.

Elias Belmontes, Elias Marquez, Javier Vargas y Rodrigo Bejarano Erick Saavedra y la Asociación de trabajadores de Embol Skarlen Eguez, Grober Balderrama, Fermin Alvarado, Erick Saavedra, Genaro Gutierrez, Marina Castro, Victor Raul Alvarez

JAC MOTORS PRESENTÓ EN LA EXPOCRUZ A LOS MEJORES ALIADOS PARA LOS CAMINOS DE BOLIVIA

IMCRUZ Maquinaria, representante de la firma asiática JAC Motors, realizó la presentación de sus camiones Serie N, compuesta por 4 modelos ligeros de gama alta, ideales para las diferentes carreteras y condiciones de Bolivia.

La Serie N de JAC Motors lanzada en la muestra ferial multisectorial más importante del país, llega con la carta de presentación de haberse convertido en la primera en pasar la Prueba de Colisión de Vehículo Completo de Alto Estándar en China. Estos modelos ingresan al mercado de camiones livianos como reemplazo de la anterior Serie URBAN, la cual continúa como líder indiscutible en el mercado diésel por séptimo año consecutivo.

“Nuestra nueva gama de vehículos utilitarios JAC, está desarrollada para resistir las mayores exigencias de carga y terrenos en altura, también poseen tecnología que brinda mayor rendimiento, comodidad y seguridad al conducir, y es conveniente para las carreteras urbanas y provinciales de Bolivia”, mencionó Ramiro Macagno, gerente de camiones IMCRUZ, al acotar que 4 modelos la componen: HFC 1120 KN (Capacidad 8 Tn), HFC 1083 KR1N (Capacidad 6.5 Tn), HFC 1063 KN (Capacidad 5 Tn) y HFC 1048 KN (Capacidad 4 Tn).

Luis Klinsky, gerente maquinaria Imcruz Ramiro Macagno, Gte camiones Fexpocruz, Marco Barros, jefe de marketing Fexpocruz y Buby Suárez, Gte comercial Fexpocruz y Luis Klinsky, Gte maquinaria Imcruz Enrique Pagola, Gabriel Dávalos, Luis Klinsky, Esteban Soruco, Nelson Cabrera, Brand Manager Chevrolet y Mauricio Gotelli Gabriel Dávalos, gerente regional Imcruz y Marcelo Raña, presidente ejecutivo Imcruz

Ssang Yong en la Expocruz:

LA MARCA COREANA PRESENTA MODELOS DE ALTO IMPACTO

La empresa Luxor Automotor, representante oficial de la marca coreana Ssang Yong, ofrece en el marco de la 43 versión de la EXPOCRUZ modelos 2019 de gran calidad y rendimiento. Se trata del Texto 2019, Korando y la XLV, que se encuentran en exposición en su stand ubicado en la calle Sumuque, frente al pabellón internacional 4.

Rexton 2019, la nueva generación de Ssangyong

La reconocida marca sur coreana, SsangYong presenta la cuarta generación de su vehículo insignia, la totalmente renovada SUV Rexton. El modelo 2019 sigue fiel al concepto que la caracteriza: robustez, elegancia, comodidad y practicidad, y que ahora han sido reforzados ofreciendo uno de los interiores más habitables del mercado, y es la única que mantiene la tracción 4×4 real.

El nuevo SsangYong se presenta con una única y eficiente motorización a gasolina de 4 cilindros y 2.000 cc., sobrealimentación Turbo E-WGA, que desarrolla 225 CV de potencia y torque de 350 Nm de par, que se percibe a solamente 1.500 revoluciones, con un propulsor sin estridencias y perfectamente probado. Todo ellos es tecnología alemana. Para gestionar esta motorización se ofrece una caja automática de también de tecnología alemana, que trabaja en sociedad con una transmisión automática-secuencial de seis marchas aportada por la japonesa Aisin. Esta transmisión viene dotada con caja de transferencia (bajo) para multiplicar la fuerza en las ruedas cuando se transita en barro profundo, ríos, terrenos quebrados y de alta dificultad, por donde les resulta imposible marchar a los 4×2 que abundan en el mercado nacional e incluso a los 4×4 que no cuentan con baja.

MAZDA, DISTINCIÓN Y TECNOLOGÍA AL VOLANTE

Los nuevos Mazda poseen todo el equipamiento necesario para una conducción placentera y segura.

La firma japonesa Mazda, presente en la 43 Feria Exposición de Santa Cruz (EXPOCRUZ), una vez más fue protagonista de la muestra ferial más importante de Bolivia con sus atractivos vehículos que se robaron las miradas de los visitantes.

Mazda expuso su gama completa de vehículos, sin embargo, los que más llamaron la atención fueron el imponente automóvil Mazda6 y la renovada vagoneta CX-3, provistos de la tecnología SKYACTIV y la filosofía JINBA ITTAI, mismas que son propias de la lujosa firma.

El nuevo Mazda6 ha ganado la aprobación mundial como el automóvil insignia de la firma, elogio que ha ido en aumento de la mano con el lenguaje Kodo – Alma del movimiento de Mazda y la tecnología SKYACTIV, estableciendo un punto de vista de referencia en estilo, placer de manejo y performance ambiental.

El trabajo artesanal en el interior brinda un acabado de lujo, con cuero napa genuino y un exhaustivo refinamiento de los detalles interiores, representa todo el espíritu de lo que es Mazda; la tecnología G-Vectoring lleva la experiencia de manejo “conductor y vehículo en perfecta armonía” a un nivel superior.

Entre sus principales cambios se pueden apreciar el nuevo diseño de aros y parrilla frontal, tablero interior combinado con gamuza y detalles de cuero, cambio en el diseño de los faroles traseros, butaca trasera apoyabrazos con cargadores USB, además está equipado con el novedoso sistema Asistente de frenado en ciudad (Smart City Brake System) para mitigar el daño en colisiones.

También destaca su poderoso motor 2488 c.c. con 185 HP, botón encendido, modo sport, equipo de sonido BOSE, MZD CONNECT, HMI COMMANDER, Window Head Up Display, techo solar, luces HID tipo LED, freno de mano eléctrico y 6 bolsas de aire.

“Al igual que toda la línea de Mazda este vehículo busca brindar a nuestros clientes un viaje placentero lleno de emociones donde el conductor solo deba concentrarse en el camino”, mencionó Jose Luis Asbun, Brand Manager de Mazda Bolivia, al acotar que esta joya automotriz modelo 2019 ya está disponible en el mercado con un precio de $us 36.800.

De igual manera, la renovada CX-3 fue la segunda atracción de la firma japonesa. La más compacta de las SUV de Mazda, tiene un motor 2.0 con 146 caballos de fuerza, encendido con botón, airbags y aros de aleación en todas sus versiones convirtiéndola en una vagoneta potente con un desplazamiento ágil y seguro. La versión más completa esta provista con luces HID tipo LED, asientos de cuero, pantalla táctil con cámara de retroceso, 6 airbags, HEAD UP DISPLAY, MZD CONNECT – HMI COMMANDER y aros bitono de 18”, entre sus principales características.