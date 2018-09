Soon-Yi defiende públicamente por primera vez a Woody Allen y ataca a Mia Farrow

La esposa del cineasta dice que su madre adoptiva se ha aprovechado del movimiento #MeToo.

“Lo que ha ocurrido con Woody es muy triste, muy injusto. [Mia] se ha aprovechado del movimiento #MeToo y ha paseado a Dylan como a una víctima. Y toda una nueva generación está escuchando hablar sobre esto cuando no debería”. Con este bombazo, la silenciosa Soon-Yi Previn, esposa de Woody Allen e hija adoptiva de Mia Farrow, expareja del cineasta, comenzaba la primera entrevista que ha concedido a un medio de comunicación. La estadounidense de origen surcoreano ha dado un paso al frente para defender a su marido, uno de los artistas más señalados por el movimiento #MeToo.

En una entrevista con Vulture publicada este lunes, la esposa del director carga contra Mia Farrow, a quien presenta como una mujer cruel y manipuladora. “No me pareció honesta ni sincera”, dice sobre la primera vez que la conoció, cuando la actriz la rescató de un orfanato en Corea del Sur tras haber huido de su casa y vagar por las calles. Soon-Yi hace un duro retrato de su juventud, afectada por el supuesto carácter difícil de Farrow. “Intentó enseñarme el abecedario con aquellos bloques de madera. Si no acertaba, a veces me los tiraba a mí o los lanzaba al suelo. ¿Quién podía aprender bajo esa presión?”, comparte en su relato, en el que también afirma que en una ocasión la amenazó con enviarla a un psiquiátrico. Afirma que lo único bueno que le llegó a decir su madre adoptiva era que era una niña “elegante”.

Soon-Yi fue adoptada por Mia Farrow y el pianista y compositor André Previn, entonces marido de la actriz y con quien tenía otros dos hijos adoptivos y tres biológicos. De niña vivió durante un tiempo en Inglaterra hasta que la pareja se separó. La joven se trasladó con Mia Farrow y sus hermanos a Estados Unidos (los gemelos biológicos se quedaron con Previn), donde empezó a ir al colegio pero a dos cursos por debajo de su edad, según Soon-Yi, por el convencimiento de su madre de que tenía dificultades de aprendizaje (ella luego admite que le cuesta asumir ciertos aspectos del lenguaje).

Fue tras cumplir 10 años cuando conoció a Woody Allen, que había empezado a salir con Mia Farrow. Según Soon-Yi, no le causó buena impresión al principio y recuerda que el director no tenía mucho interés en conocer a los hijos de su pareja. La situación cambió cuando se rompió el tobillo jugando al fútbol y Allen se ofreció a a ayudarla y llevarla al colegio. Poco después empezaron a ir juntos a partidos de los Knicks, en teoría una idea de la propia Farrow, y surgió el afecto. El affaire habría empezado en el otoño de 1991.

El escándalo estalló cuando Mia Farrow encontró unas fotos de Soon-Yi desnuda en el apartamento de Allen (vivían separados). Soon-Yi, en la entrevista, cuenta que las fotos se realizaron en la intimidad, pero que entiende el shock que pudo suponer para Farrow. Soon-Yi revela que al principio ninguno de los dos pensaba que la relación se convertiría en algo serio, pero que “se convirtió en una relación cuando nos retrataron como pareja durante las acusaciones de abuso sexual”, en referencia al caso de su hermana Dylan.

Woody Allen también interviene en la conversación. “Soy un paria”, le dice a la periodista. “La gente cree que yo era el padre de Soon-Yi, que violé y me casé con mi hija menor retrasada“. El director también habla sobre su hijo Ronan Farrow, de quien siempre se rumoreó que en realidad era fruto de la relación de Mia Farrow con Frank Sinatra. “En mi opinión, es mi hijo”, contesta Allen. “Creo que lo es, pero no apostaría mi vida por ello. Pagué su manutención durante toda su infancia, y creo que no sería muy justo si no es mío. Además, ella siempre se presentó como una persona fiel, y ciertamente no lo era. Si se quedó embarazada en el affair que tuvo…”

Según revela la periodista, Soon-Yi se ha animado a hablar ante el rechazo de su marido de responder a las acusaciones recientes sobre él. Con el auge del movimiento #MeToo, el caso del supuesto abuso que habría sufrido Dylan Farrow, quien afirma que fue víctima del director cuando era niña, ha vuelto a las portadas y numerosos actores y actrices han renegado del director. La última película que rodó no tiene perspectivas de ser estrenada.

La entrevista ha causado un gran revuelo. Ronan Farrow, el periodista que ha destapado algunos de los casos más graves del #MeToo y quien ha apoyado a Mia Farrow desde el principio, ha emitido un comunicado en el que defiende a su madre y señala que, a pesar de que ella “formó un hogar cálido para nosotros, eso nunca ha sido un impedimento para Woody Allen y sus aliados a la hora de difundir historias que atacan y vilipendian a mi madre para desviar la atención de la fiable alegación de abuso de mi hermana”, además de lamentarse de que el artículo haya sido escrito por una amiga de Woody Allen.

Fuente: revistavanityfair.es