“Soy parte de la resistencia”: La reveladora columna de un funcionario de la Administración Trump

Un artículo de opinión anónimo publicado este miércoles por The New York Times sostiene que altos funcionarios de la Administración trabajan “diligentemente” para frustrar partes de la agenda presidencial.

The New York Times ha publicado este miércoles una inusual columna de opinión de un autor anónimo, identificado por el diario únicamente como “un alto funcionario de la Administración Trump”, que asegura ser parte de la “resistencia” y trabajar para frustrar la agenda del mandatario.

El autor de la columna, titulada “Soy parte de la resistencia dentro de la Administración Trump”, afirma que el mandatario norteamericano afronta “una prueba para su presidencia como ninguna otra afrontada por un líder estadounidense moderno”.

El texto explica que “muchos de los altos funcionarios de su propia Administración están trabajando diligentemente desde dentro para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones”. “Yo soy uno de ellos”, afirma el autor.

Según este funcionario anónimo, la raíz del problema es “la amoralidad” del presidente. “Cualquiera que trabaje con él sabe que no está amarrado a ningún primer principio discernible que guíe su toma de decisiones”, sostiene.

“Frustrar los impulsos más equivocados”

El autor de la columna enfatiza que no se trata de una resistencia “popular de la izquierda”, sino que quieren que la Administración “tenga éxito”, algo que choca con las políticas del presidente, que -asegura- “continúa actuando de manera perjudicial para la salud de nuestra república”.

“Es por eso que muchas personas nombradas por Trump se han comprometido a hacer lo que podamos para preservar nuestras instituciones democráticas y frustrar los impulsos más equivocados del Sr. Trump hasta que termine su mandato”, argumenta el funcionario.

“El raro paso de publicar un ensayo anónimo”

El propio diario justifica “el raro paso de publicar un ensayo anónimo” a petición del autor, argumentando que, de otra forma, su trabajo “se vería comprometido”.

“Creemos que la publicación de este ensayo de forma anónima es la única manera de ofrecer una perspectiva importante a nuestros lectores”, detalla el periódico, que dice conocer la identidad del alto funcionario.

Trump califica la columna de “cobarde” y de “vergüenza”

El propio presidente calificó este miércoles el artículo de opinión de “cobarde” y de “vergüenza” en un evento con sheriffs organizado en la Casa Blanca.

El mandatario también dijo que “algún día, cuando no sea presidente”, The New York Times, CNN “y todos estos medios de comunicación falsos estarán fuera del negocio”, ya que “no habrá nada que escribir y no habrá nada de interés”.

The Failing New York Times! pic.twitter.com/SHsXvYKpBf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018

Paralelamente, en un tuit publicado el miércoles, el presidente se preguntó: “¿TRAICIÓN?”, si bien no está claro si se refería al autor del artículo de opinión.

TREASON? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, exigió a The New York Times una disculpa por el artículo de opinión, que calificó de “patético, imprudente y egoísta”. También dijo que el “cobarde” que escribió la pieza “debería hacer lo correcto y renunciar”.

Fuente: actualidad.rt.com