Sueños marítimos recargados: Bolivia y La Haya

Joshua Bellott Sáenz

Es ya conocido por todos los bolivianos que el Fallo de la Haya sobre la disputa “marítima” entre Chile y Bolivia fue anunciado para este próximo lunes 1 de octubre. Recordemos que la Corte Internacional de Justicia ya se declaró competente (2015), lo cual puede ser considerado como una primera victoria legal de Bolivia.

Por supuesto, el éxito o no de dicho Fallo se encuentra en las sutilezas y en los pequeños detalles que vaya a contener entre sus líneas.

El objetivo de la demanda boliviana se fundamenta en la existencia de una obligación por parte de Chile a negociar de buena fe un acceso soberano al mar, y no así en lo establecido en el Tratado de 1904. Por lo tanto, dicha obligación no es un asunto ya acordado en ese Tratado. Además, Bolivia argumenta de que independientemente o no de que haya existido coacción para la firma de dicho Tratado, Chile, posteriormente al mismo, hizo propuestas que incluían por ejemplo, un corredor soberano que permita a Bolivia su retorno a las costas del Pacífico.

Por su parte, Chile argumenta que la esencia de la demanda boliviana está referida a un acceso con soberanía a las costas del Pacífico, hecho que ya fue establecido por el Tratado de 1904 que todavía está vigente. Además apunta que Bolivia ya tiene un acceso libre al Puerto de Arica.

En el citado Tratado de Paz y Amistad con Bolivia, los bolivianos aceptamos la pérdida de 400 kilómetros de Costa y 120 mil kilómetros cuadrados de territorio, después de perder la Guerra del Pacifico (1879-1883), por lo que el tema para Chile queda zanjado.

Lo que debe quedar claro; por un lado, es que el hecho de negociar de “Buena Fe” implica ya un resultado positivo adelantado, de lo contrario no existiría “Buena Fe” ni negociación. Por el otro sin embargo, esto no implica ninguna determinación sobre la calidad de ese resultado. Por supuesto, para el otro actor de la negociación, no quedan claras las condiciones, y no se sabe tampoco si entra en disputa la soberanía o no, que en este caso, ellos la dan por descartada. Esto, tiene que ver con el argumento de que existe un Tratado vigente entre dos naciones y la Corte puede fallar; según su naturaleza de creación, respecto a disputas de naturaleza jurídica sobre la interpretación de un Tratado o Pacto, o cualquier incumplimiento de una obligación internacional, pero nada más.

Lo que ya está establecido es que sí se encontraron indicios de que Chile tiene la obligación de negociar de “Buena Fé” un acceso al mar, dado que la demanda ya fue aceptada, encontrando además, competencia o jurisdicción de la CIJ. Según estos argumentos, Bolivia no le pide a la Corte que se pronuncie acerca del derecho que pueda tener o no, al mar. Sin embargo quedó establecido también, que Bolivia nació a la vida soberana con una costa en el Océano Pacífico y que el Tratado de 1904 no estableció si Chile tiene o no una obligación de negociar.

Según algunos analistas a nivel mundial, podrían existir tres opciones respecto del Fallo: la Primera, que la Corte Internacional rechace el pedido de Bolivia, y Chile no tenga la obligación de negociar con Bolivia. La segunda, podría fallar a favor de Bolivia, forzando a Chile a negociar; o la tercera, simplemente recomendar un diálogo entre estos dos países vecinos.

Si la demanda sale a favor de Bolivia, esto obligará a Chile a negociar de “Buena Fé” con Bolivia, pero la cuestión es, si esto implica que Chile debe estar dispuesto a ceder un territorio soberano. Obviamente, eso es muy complicado.

Una interpretación más realista de la “Buena Fe” podría ser que Chile ofrezca formas o facilidades para que el comercio de Bolivia mejore, lo que incluiría acceso a Puertos, vías carreteras o vía férrea construida por Bolivia en territorio chileno. Esto significa ratificar o mejorar las condiciones establecidas en el Tratado de 1904.

Según Patricio Navía, profesor de Ciencias políticas de la Universidad de Nueva York, si Chile es forzado a dialogar o negociar con Bolivia, sólo este hecho podría convertirse en un evento político vergonzoso para el presidente de Chile. Por lo que ya podría considerarse una victoria, por lo menos política por parte de Bolivia.

Por el otro lado; según este mismo analista, el presidente Morales prefiere utilizar esta demanda como campaña personal cada vez que se encuentra en problemas, apuntando reiteradamente, que el no tener acceso al mar es una de las razones para nuestro subdesarrollo.

Sin embargo, sólo el diálogo o la obligación de negociar, no resolverá el diferendo entre las dos naciones.

Si bien los fallos de la CIJ son obligatorios para los miembros de las Naciones Unidas, esto no quiere decir que necesariamente la Corte tenga el poder para imponer su cumplimiento. En Chile, algunos afirman que si fallan a favor de Bolivia, Chile podría abandonar el Pacto de Bogotá que reconoce la jurisdicción de la Corte. Otros, como los militares, optan por anunciar “una opción militar”, sin entrar en mayores detalles.

Bajo otros enfoques alternativos, podemos afirmar que si el fallo sale a favor de Bolivia, es incierto si dicha obligación de negociar incluya una obligación de negociar favorablemente para Bolivia.

Con estos argumentos en mente, se puede concluir que el fallo del próximo lunes no marca el final de cuestiones legales entre Chile y Bolivia (Silala), sino más bien marca un inicio de otra fase diplomática entre nuestros países que puede durar varios años.

Por lo argumentado líneas arriba, es importante pensar en interlocutores válidos, creíbles y que cuenten, no sólo con un respaldo político a nivel nacional, sino también internacional. Sólo así podemos pensar en un ambiente positivo post Haya para los bolivianos.

Si la demanda es de los bolivianos y por lo tanto, es una cuestión de Estado y no de un gobierno, tendremos que agradecer los esfuerzos del actual gobierno y dejar que el nuevo gobierno boliviano elegido democráticamente, enfrente esta fase de negociaciones. Con seguridad Piñera, y ya lo dejó claro, no negociará nada con nuestro presidente actual.

En última instancia, el mejor resultado que puede esperar Bolivia, según mi criterio, es mejorar las relaciones con Chile y mejorar el flujo comercial de la carga boliviana de entrada y salida por Chile y el Pacífico. Este lunes, pronostico que la Corte fallará a favor de Bolivia y obligará a Chile a negociar un acceso boliviano al mar, pero sin incidir en el resultado respecto a la soberanía y una posible cesión de territorio.

De cualquier forma, habremos ganado; y debemos mirar hacia adelante pensando en que el próximo gobierno deberá contar con un presidente capaz de negociar con conocimiento, siendo capaz de controlar su lengua y su mente, con el único objetivo de mejorar las relaciones comerciales con nuestro vecino Chile, acercándonos al mar y logrando además, dejar la puerta abierta para acceder en un futuro a las Costas del Pacífico.