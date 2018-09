“Supuestos raptos deben avisarse a la Policía, no en redes sociales”

Califican de ‘terrorismo cibernético’ los mensajes en las redes que no se denuncian formalmente. Se espera que vendedor de figuritas se presente a declarar a la Policía

Muchos mensajes a través de Facebook y WhatsApp sobre supuestos raptos de niños en colegios, pero ninguna denuncia en la Policía. Ante esta situación, que ha generado una especie de sicosis colectiva en la población al tratarse de un tema tan delicado, el comandante Alfonso Siles señaló que, ante la presencia de sospechosos de raptos de menores, los ciudadanos deben dar aviso o denunciar los hechos a la Policía para que se verifiquen o descarten, en lugar de difundir mensajes en las redes sociales.

Puso como ejemplo un caso en Bermejo, Tarija, en que un joven, por ‘chiste’ creó un meme con la foto de su hermano y sus amigos en el que los describía como una ‘banda de roba niños’. La imagen se hizo viral y los jóvenes debieron acudir a la Policía para aclarar el hecho y pedir disculpas.

Siles alertó y llamó a la reflexión dado que una información falsa en un tema tan delicado puede derivar en agresiones hacia personas contra quienes no se tiene ningún fundamento, por lo cual, reiteró que la Policía es la que debe encargarse de investigar y confirmar o descartar una denuncia.

En la misma línea, el director de la Felcc, Gonzalo Medina, exhortó a la gente a evitar compartir esos mensajes y aseguró que se indagará su origen para identificar a los responsables.

En El Torno

Este tipo de mensajes fueron calificados como ‘terrorismo cibernético’ por el comandante de El Torno, Jaime Espada, luego de que el jueves un padre de familia extraviara a su niño de dos años y dijera que lo habían raptado. El menor fue hallado por una persona que lo dejó en el módulo policial. “Alguien hizo circular un mensaje de que la supuesta banda de roba niños estaba detenida, por lo que la gente llegó y causó destrozos en una oficina del módulo. La abuelita del niño llegó para aclarar las cosas pero la gente no lo entendía”, dijo Siles.

Aparece vendedor de figuritas

Siles acudió al colegio en la avenida Landívar donde supuestamente un sujeto atraía a niños con la venta de figuritas adhesivas con la intención de raptarlos y allí el director le dijo que efectivamente las cámaras de seguridad registraron que esa persona estuvo el martes y el jueves fuera de la unidad educativa.

Se ordenó la búsqueda de ese ciudadano, el cual apareció en una entrevista en un medio televisivo señalando que se presentaría con su abogado ante la Policía para aclarar que no es un ‘robaniños’. El hombre que dijo llamarse Cristian Llanos y que no es colombiano como se afirmaba en las redes sociales, sino peruano, que ingresó legalmente al país y aseguró que no tiene antecedentes.

En el barrio Magisterio

El viernes, vecinos de un módulo educativo en la avenida Paraguá entre tercer y cuarto anillo alertaron sobre el supuesto rapto de niños. Las versiones hablaban de que eran tres o cuatro niños que fueron subidos a un vehículo. La Policía ha indicado que no existe denuncia de los padres o de la dirección de la unidad educativa sobre ese supuesto caso.

Confusiones

Se atendió un supuesto rapto de niños, pero estaban en casa de su tía

Esperan declaración

El vendedor de figuritas sindicado en las redes dijo que acudirá a declarar

