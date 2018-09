Ted Turner, el fundador de CNN, reveló que sufre una forma de demencia senil

“Tengo una forma moderada de lo que tiene la gente con Alzheimer”, dijo a Ted Koppel en el diálogo para CBS Sunday Morning. “Es algo similar. Pero no tan malo. El Alzheimer es fatal. Gracias a Dios no tengo eso. Pero tengo este, este… no puedo recordar el nombre”. Luego de una pausa, agregó: “Demencia senil. No puedo recordar cuál es mi enfermedad”.