Televisión transmitirá partidos según rating

Sport Tv Rights, asumió esta determinación debido a que no hay presupuesto para cubrir los siete partidos por fecha. Solo se transmitirá los de mayor rating.

“Hay partidos que no les interesan a las empresas de cable”, explicó José Quiroga, gerente general de Sport Tv Rights sobre la determinación de no transmitir algunos partidos de la División Profesional desde la octava fecha del torneo Clausura, debido a la poca audiencia. La empresa recortó su presupuestoas y la transmisión de los cotejos se regirá de momento por el rating.

“No le interesa a Cotel, no le interesa a Comteco, no le interesa a Entel, no lo compra Tarija… El 40% de los operadores de cable no tiene presupuesto y no le interesa el fútbol nacional. Pero los partidos de San José se transmitirán”, explicó Quiroga en entrevista con Página Siete.

“La cooperativa de Potosí paga 140.000 dólares por todo el año. Cotas paga 600.000 dólares. Eso no cubre los costos”, agregó Quiroga. “Nosotros les ofrecemos a las cooperativas seis o siete partidos o los que quieran, pero ellos nos dicen que quieren comprar menos partidos ‘no nos da el presupuesto’, entonces, nosotros no podemos producir si no se puede vender”, amplió la explicación el gerente de Sport Tv Rigths.

En la fecha 9 del Clausura, la empresa no transmitió los cotejos entre Sport Boys-Nacional Potosí, y de Real Potosí-San José. La empresa que tiene los derechos de televisación invierte “entre 14.000 y 15.000 dólares por partido”. Los gastos aumentaron más con la incorporación de los clubes Aurora y Royal Pari al fútbol profesional.

