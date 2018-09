Terrenos de Blooming: La venta casi lista

Blooming. Un ingeniero pagaría más de un millón de dólares para comprar el terreno que era de la academia. Ningún dirigente se acercó para negociar.

El tiempo se acaba para la academia cruceña, luego de que Marisol Negrete anunciara que hasta el martes 4 de septiembre cerrará un acuerdo con el ingeniero Frank Mérida por la venta de los 7782.5 metros cuadrados que eran de Blooming y que por una deuda (750 mil dólares) pasaron a ella. Además, anunció que demandará al expresidente celeste, Jerjes Justiniano, por amenazarla, de igual forma presentará otra denuncia por estelionato contra Ruth Lozada, Carlos Pareja, Tico Lozada, Alfredo Schwarn y Justiniano.

La posibilidad de recuperar los terrenos se desvanece. “Tenemos un acuerdo con el ingeniero Mérida para que haga la compra del terreno. Él está dispuesto a pagar mis 750 mil dólares, además de cancelarle al señor Miguel Auad $us 320 mil. Si (Mérida) hace el depósito ya estaría todo arreglado, por lo que hemos conversado sería hasta el martes de la próxima semana”, dijo Negrete. Auad reclama también $us 320 mil dólares porque en 2016 prestó $us 170 mil por el mismo terreno a la academia y la deuda tampoco fue cancelada. En este sentido, Mérida cancelaría un total de 1.070.000 dólares a ambas partes. “El ingeniero conoce la situación en la que están los papeles, pero está dispuesto a tener los terrenos. Estoy haciendo las gestiones para que salgan los documentos de derecho propietario”, agregó Negrete. Ante esta situación este medio intentó comunicarse con el presidente Juan Jordán, sin embargo, no contestó nuestras llamadas.

No obstante, después de la asamblea de socios, el mandamás celeste indicó que harían todo lo posible para recuperar los terrenos.

Los va a demandar. “El señor Justiniano me amenazó via teléfono, tengo la conversación en mi celular.

Quiero terminar los papeleos y presentaré una demanda contra él”, anunció Negrete. En días pasados, habrían coincidido en un restaurante y ahí habría ocurrido la amenaza. De igual forma, Negrete denunciará a Ruth Lozada, Carlos Pareja, Tico Lozada, Alfredo Schwarn y Justiniano por estelionato. “Ellos incurrieron en un delito al hipotecar el mismo terreno al señor Auad un mes. Nadie se ha acercado a mi para arreglar esta situación, entonces lo correcto es hacer la demanda”, finalizó Negrete.

3 Millones de dólares

Es la deuda total que tiene la institución celeste.

Fuente: eldia.com.bo