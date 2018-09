Todo apunta a que un extranjero dirigirá las inferiores

El ecuatoriano Vizuete es el favorito para asumir el cargo y tiene el visto bueno de Farías. Esta semana se reúne el comité ejecutivo de la federación para definir al técnico de las inferiores.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) busca la contratación de un técnico extranjero para las divisiones inferiores y todo apunta a que el ecuatoriano Sixto Vizuete podría ser nominado esta semana, en la reunión del Comité Ejecutivo que se cumplirá el miércoles.

“Una gran posibilidad es Sixto (Vizuete). Vino con un curriculum, con un proyecto. Es uno de los tantos profesionales que le pueden hacer bien. Hemos consultado con (César) Farías (…) y en base al trabajo que el desarrolló, en toda su carrera, creemos que nos pueda ayudar”, sostuvo el director general ejecutivo de la FBF, Freddy Téllez, en entrevista con el programa del Panamericano Deportivo de La Paz.

El próximo técnico asumirá la coordinación del trabajo de las selecciones nacionales en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20, enmarcado en “la idea, el criterio” del técnico interino, el venezolano Cesar Farías, quién será oficializado como seleccionador de Bolivia antes que finalice la gestión 2018.

La FBF se inclina por un entrenador de afuera debido a supuestas presiones que se ejercen con los técnicos nacionales de una selección de divisiones inferiores para incluir a un jugador en la lista final, justificó por su lado, el director de competencias de la FBF, Adrián Monje.

“Ese entrenador que venga de afuera no recibirá presiones de nadie, no conoce jugadores del medio, no tiene contactos en el medio, no tiene que pagar favores a nadie en el medio. Creo que una gran alternativa de traer un técnico de afuera es que no vamos a tener presiones”, explicó Monje.

El director de competencia, sin dar nombres, desveló influencias de terceros para no sacar algunos jugadores de la selección que representó al país en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018. Esa selección estuvo a cargo del entrenador nacional Juan Carlos Paz García.

Trayectoria

Vizuete tiene recorrido en menores en su país. Además, dirigió a la selección mayor en el proceso rumbo a Sudáfrica 2010. Ganó el oro en los Juegos Panamericanos y clasificó a un Mundial sub 20 en 2011.

