Trabajadora de limpieza devuelve mochila valorada en $us 3 mil

Lizzeth Frontanilla llegó hoy, como todos los días, a las 6 de la mañana a su fuente de trabajo. La cochabambina, de 43 años, desarrolla labores de limpieza en las instalaciones del Segip en Cochabamba, donde esta jornada vivió, sin imaginar, una de las experiencias más satisfactorias de quienes se formaron, educaron y criaron bajo el valor de la honradez.

Parecía un día habitual. Sin embargo, se llevó una sorpresa al encontrar una mochila, valorada en 3 mil dólares, en el área de espera.

Lizzeth de inmediato tomó el objeto. “Estaba pesada”, expresó la madre de tres hijos.

Preguntó a las personas que se encontraban en el lugar, pero no hubo respuesta. Posteriormente, la llevó donde se dejan las cosas extraviadas, según una nota de prensa publicada en la página del Segip.

La mochila, que contenía importantes equipos de trabajo, pertenecía a un ciudadano que se aproximó a esa institución con el objetivo de sacar una cédula de identidad para su hija de cuatro años.

Lizzeth expresó su orgullo por la experiencia y recibió la admiración de sus compañeros, pero aún más del propietario del objeto, quien retornó a esas oficinas para reiterarle su agradecimiento.

El hombre contó que al llegar había muy poca gente y que no quiso dejar la mochila en su auto. “(Estaba) con mi hija en los brazos y con la mochila. La hice sentar en una silla y en ese momento dejé mi mochila al lado, en otra silla, nos indicaron que por la edad que ella tenía podían atendernos en la oficina preferencial, levanté a mi niña y dejé descuidada mi mochila (…) debieron pasar unos 3 o 4 minutos que noté que me faltó la mochila, regresé y ya no estaba“, dijo, según la misma fuente.

El usuario aseveró que, además del valor económico de sus equipos, contaba con documentación muy importante en su computadora, por ello la pérdida de todo ello era más que significativa.