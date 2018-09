Tribunal ratifica la detención preventiva de Franklin Gutiérrez en el penal de San Pedro

Paola Barriga, abogada del dirigente cocalero, afirmó que la Sala Penal Segunda compuesta por el doctor Willi Arias como presidente y el doctor William Alave se prestó a un “juego político” al negar la apelación de medidas cautelares.

La abogada Paola Barriga luego de la audiencia de apelación de medidas cautelares. Foto: Captura

La Paz, 8 de septiembre (ANF).- La abogada Paola Barriga, informó hoy al concluir la audiencia de apelación del dirigente cocalero, Franklin Gutiérrez, que el tribunal de la Sala Penal Segunda ratificó la resolución “ilegal” de medidas cautelares por lo que su defendido seguirá con detención preventiva en el penal de San Pedro.

“Se ha negado la apelación confirmando la resolución ilegal del juez octavo (…) no sirvió de nada esta audiencia porque al parecer tenían ya el formato armado, no querían salirse del contexto (…) ni siquiera leían, ni siquiera abrían una hoja para poder ellos elevar otro informe que pena que estemos así con la justicia y bueno no queda más que seguir adelante”, expresó Barriga, decepcionada por los resultados de hoy.

La abogada afirmó que los derechos del dirigente están siendo seriamente afectados por “falta de valoración objetiva” y denunció que la justicia se presta a un “juego político”.

Barriga indicó que el lunes nuevamente será presentada una acción de libertad y que se acreditará el trabajo de Gutiérrez como agricultor en Nor Yungas. Por otra parte la defensa presentará el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

“Realmente es indignante todo lo que ha pasado pero estábamos preparados para esa respuesta y para ese fallo, (…) el día lunes vamos a acreditar un nuevo trabajo también activar el tema internacional ante la Corte Interamericana y no vamos a quedar acá, es un paso que nosotros teníamos que dar para que se cumpla con el debido proceso”, indicó.

Barriga afirmó que su cliente es inocente de los delitos de los que se le acusa y que no han encontrado pruebas concretas que lo vinculen a la supuesta emboscada a policías en el municipio de La Asunta el pasado 24 de agosto.

“No van a poder acreditar nada porque Franklin no portaba armas, no le pueden encontrar una fábrica de armas ni de explosivos a Franklin, no le pueden inculpar el hecho del asesinato, es decir, ningún delito que pretendan atribuirle en la imputación tiene un mínimo indicio”, expresó.

Respecto al estado de ánimo del detenido, afirmó que “Franklin está totalmente desilusionado de la justicia, se encuentra indignado, este momento lo he visto muy conmovido (…) lamentablemente la justicia se presta a este juego políticos”, dijo.

Por su parte Miguel Gutiérrez, hermano del dirigente de ADEPCOCA, manifestó que “lamentablemente la política, la corrupción es una desgracia para nuestro país pero hay que seguir peleando, hay que seguir luchando; mi hermano está bien, (…) esto ya pasó pero mañana pasado esta semana que viene vamos a seguir apelando” indicó.

“Que pena tener (detenido) a un líder tan joven que no ha generado delitos, que su único delito ha sido defender a la gente que lo ha elegido”, expresó Barriga frente al conjunto de organizaciones sociales que realizaron una vigilia hoy en las afueras del penal de San Pedro.

/ANF/MJM/

Fuente: ANF