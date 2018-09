Tuto dice que no tiene porqué ser amnistiado: “merezco una medalla por Aquío-Incahuasi”

El expresidente Jorge Tuto Quiroga aseguró que, con el anuncio de amnistía, Evo Morales reconoció que en Bolivia hay presos políticos.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga – al igual que lo hiciera Carlos Mesa- aseveró que no tiene por qué ser amnistiado por el Gobierno – como anunció Evo Morales esta mañana- y, en su lugar, dijo, que merecería ser condecorado por descubrir los pozos gasíferos de Aquío- Incahuasi.

“Yo no tengo nada de que ser amnistiado ni perdonado, merezco ser condecorado por Aquío-Incahuasi. Siempre he defendido al mar y aunque me metan preso en la mazamorra más profunda lo voy a seguir defendiendo”, señaló en una video conferencia, según reportó Erbol.

Quiroga está enjuiciado por denuncia de Evo Morales, que en 2005 lo acusó de establecer contratos petroleros sin el aval del Congreso.

El exmandatario explicó que merece una condecoración, porque gracias a los contratos que realizó en su gestión se descubrió el campo Aquío-Incahuasi, que fue inaugurado con celebraciones por Morales y que se constituye en uno de los principales yacimientos que puede proveer gas a países vecinos. .

“Yo no tengo nada de que ser amnistiado, si hubiera justicia y democracia en Bolivia, Tuto Quiroga debía estar condecorado, porque el único descubrimiento en 12 años de un Gobierno incapaz que se ha hecho en un campo gasífero es el de Aquío-Incahuasi”, recalcó, reportó el mencionado medio.

Por otro lado, Tuto también saludó que Morales reconozca que en Bolivia se necesita amnistía ya que, dijo, significa que reconoce que en el país hay presos políticos.

“En buena hora que reconozca que si se necesitase amnistía porque hay persecución política”, dijo.

En ese sentido, Quiroga pidió amnistía para los “perseguidos políticos” y citó, por ejemplo, a Leopoldo Fernández y Zvonko Matkovic, pero también recordó que en esa persecución hubo fallecidos como Roger Pinto y José María Bakovic, cuyas familias requieren limpiar su nombre.

Oxígeno / La Paz

Nota relacionada: Amnistía. Mesa: “Aprecio el gesto del Presidente, pero no acepto la presunción de culpabilidad”