UD: Evo es el primer mentiroso del país; MAS: el pueblo clama que sea candidato

Evo Morales al llegar al poder a traves de la Presidencia, tornó conflictiva su relación con los medios de comunicación independientes. Foto de archivo El Deber.

La Paz, 3 de septiembre (ANF).- Mientras los opositores afirman que el presidente Evo Morales no tienen moral para impulsar una ley contra la mentira, porque mintió cuando dijo que se iría a su Chaco sin insistir en un cuarto mandato; el MAS asegura que el Jefe de Estado responde al pueblo que “clama” por su repostulación el 2019.

El presidente Morales reiteró que su Gobierno trabajará en un proyecto de ley contra la mentira, el que será enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Vamos a proyectar la ley contra la mentira, porque ya es hora de moralizar (a los medios)”, dijo Morales al diario cruceño El Deber.

“El menos indicado de hablar de mentiras es Evo Morales, él dijo que respetaría el voto del pueblo ahora dice que no va a respetar. ¿Le creemos o no le creemos?. Él es el primer mentiroso del país”, declaró el diputado Gonzalo Barrientos de Unidad Demócrata (UD).

El Mandatario en más de una vez dijo que tras terminar su mandato se iría a su Chaco en el Trópico de Cochabamba donde anunció que instalaría un restaurante para vivir de esa actividad, además que respetaría los resultados del 21 de febrero de 2016 que rechazó la repostulación de los mandatarios, no obstante ahora tiene previsto ir tras un cuarto mandato.

En diciembre de 2016 sostuvo que “…Aunque algunos medios de comunicación dijeron que Evo no está preparado para volver a su chaco, si no estoy preparado, tengo tres años para prepararme y volver a mi chaco. Que no se preocupe la oposición de ese tema”.

El 22 de febrero de 2016, cuando no se conocía el resultado oficial del referéndum del 21F, Morales manifestó: “Aunque con un voto, dos votos, eso se respeta. Es la democracia. Si el pueblo dice No, entonces me tengo que preparar para (concluir) mi gestión”.

La opositora Unidad Demócrata sostiene que el Mandatario no cumplió su palabra y le “mintió” al país. El MAS bajo el argumento que la oposición ganó el 21F basando su campaña en una “mentira” vinculada al caso Gabriela Zapata, impulsó a través del Tribunal Constitucional la reelección indefinida para que Morales vuelva a ser candidato.

Por su parte, el jefe de la bancada del MAS en diputados David Ramos negó que el Jefe de Estado sea un “mentiroso”, porque la decisión de ir a la repostulación en las elecciones de 2019 no es “su voluntad” sino de todo el pueblo boliviano que “clama” por su reelección, sostuvo.

“El compañero presidente si bien ha manifestado esa situación, pero su postulación no es su voluntad es voluntad del pueblo (…). No está mintiendo nuestro hermano presidente, es voluntad soberana del pueblo que lo respalda”, sostuvo Ramos.

El legislador del MAS añadió “piden, claman a nivel nacional para que nuestro hermano presidente nuevamente se postule”, afirmó el legislador, pese a que en el país las fuerzas políticas de oposición y las plataformas ciudadanas exigen que el Gobierno cumpla el referéndum del 21F y en ese marco Morales no sea candidato el 2019.

