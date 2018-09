Un padre no consigue justicia tras siete años de perder a su hijo en una clínica

El hijo de siete meses de Modesto Ortiz falleció a causa de una fiebre, luego de que los médicos que le recetaran solo paracetamol. Este padre denuncia la falta de atención oportuna de los galenos

Ya pasaron más de siete años desde que Modesto Ortiz ingresó con su hijo de siete meses, Jhoan Sebastián Ortiz, a una clínica privada con un cuadro de fiebre y lo vio apagarse en menos de una semana. El menor no resistió.

En este tiempo, Ortiz peregrinó por distintas instituciones en busca de ayuda. Se apostó frente al Palacio de Justicia, la Fiscalía, las entidades que estuvieron involucradas en el caso y no obtuvo respuesta.

De acuerdo con los informes del caso, el pequeño no recibió la atención correspondiente y solo fue recetado con paracetamol. “No fue por falta de equipos, fue por falta de interés de los médicos pediatras que siguen ejerciendo sus funciones. Una fiebre le quitó la vida a mi hijo”, lamentó Ortiz.

Agregó que existen casos que quedan en nada porque la gente se cansa de buscar justicia, pero no en su situación. Él va a pedir un amparo constitucional para conseguir que sanción para quienes no atendieron a tiempo a su hijo. Además, advirtió que no claudicará en la iniciativa de buscar una norma que sancione a médicos que hacen caso omiso de este tipo de afecciones.

Según la representante de víctimas de negligencia, Fátima Soria, estos casos suceden a menudo y, lastimosamente, los casos que salen a la luz pública son pocos, la gente no siempre denuncia.

Fuente: eldeber.com.bo