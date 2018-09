Un policía de fronteras es el asesino serial de prostitutas

Juan David Ortiz, de 35 años, fue detenido en Laredo, Texas, y acusado del asesinato de cuatro mujeres, y el secuestro de una quinta. Su raid homicida había empezado el día 3 de este mes.

Un agente de la Patrulla Fronteriza fue acusado de pluri homicida en Texas por la muerte de cuatro mujeres y el intento de asesinar a una más que logró escapar en una gasolinera y encontrar ayuda.

Juan David Ortiz, de 35 años, un supervisor de información de la Patrulla Fronteriza, fue instruido de cuatro cargos de homicidio, uno por ataque con agravantes y otro por privación ilegítima de la libertad, informó en un tuit Isidro Alaniz, fiscal del condado Webb.

Ortiz fue detenido luego de que la quinta víctima logró escapar. La policía estatal lo encontró alrededor de las 2 de la madrugada del sábadoescondido en un camión que estaba en el estacionamiento de un hotel en Laredo.

“Consideramos que es un asesino serial”, indicó Alaniz.

El fiscal dijo que la quinta víctima se dio cuenta que estaba en peligro luego de que el sospechoso la recogió. “Cuando ella intentó escapar en una gasolinera, fue cuando se encontró con un agente” de la policía estatal, dijo Alaniz.

Agregó que las autoridades creen que Ortiz mató a las cuatro mujeres desde el 3 de septiembre. No se dieron a conocer los nombres de las víctimas, pero el fiscal dijo que dos de ellas eran ciudadanas estadounidenses. Se desconoce las nacionalidades de las otras dos.

Las cuatro eran trabajadoras sexuales y una era transgénero, dijo Alaniz. “La evidencia muestra que la forma en la que fueron asesinadas es similar”, indicó el fiscal. Todas las víctimas, cuyos cuerpos ya han sido encontrados, presentaban disparos en la cabeza.

El funcionario declinó proporcionar más información sobre la evidencia o decir cómo fueron asesinadas.

​El fiscal indicó al diario Texas Tribune que Ortiz, confesó el asesinato de las cuatro mujeres entre el 3 y el 15 de septiembre.

Añadió que los investigadores todavía tratan de determinar el motivo de los homicidios. Las autoridades señalaron que creen que el sospechoso actuó solo.

Alaniz calificó los sucedido como los hechos de un “asesino en serie”, ya que “se dedicaba a seleccionar a las víctimas”.

Ortiz contaba con más de 10 años de experiencia en la Patrulla Fronteriza.

“Nuestras más sinceras condolencias con las víctimas. Aunque la política de la Patrulla Fronterizo es no comentar los detalles de una investigación en marcha, acciones criminales por parte de nuestros empleados no es, y no será, tolerada”, apuntó la agencia en un comunicado.

Agencias EFE y AP.

