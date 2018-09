Una pareja creó a su nieto con esperma de su hijo muerto

Smotrich aceptó que el caso era altamente inusual, y que se sentía completamente complacido de asistir a la pareja en el nacimiento de este niño: “La pareja inglesa perdió a su hijo en las circunstancias más trágicas. Desesperadamente querían un heredero y nieto. Fue un privilegio ser capaz de ayudarlo”, comentó. Sin embargo, declarando que no es cualquier tipo de petición, “producir un niño usando esperma póstumo es extremadamente extraño. Sólo lo he hecho cinco veces”, dijo. El doctor también aceptó tener conocimiento de que el difunto no había dado consentimiento de la extracción y uso de su esperma en caso de muerte y no tenía una pareja que pudiera avalar lo contrario. De acuerdo con Daily Mail, expertos legales británicos confirmaron que los envueltos de Reino Unido podrían enfrentarse a prosecución legal pues cometieron actos criminales.