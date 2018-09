Ven que dubitación de Carlos Mesa alienta reelección de Evo Morales

El docente universitario y excandidato presidencial de Bolivia, Fernando Untoja, advierte imposición del modelo cubano del unipartidismo.

Untoja: Dubitación de Mesa alienta reelección de Evo

Expresidente Carlos Mesa. Foto: Archivo Erbol

El docente universitario y excandidato presidencial (1993) Fernando Untoja advirtió que la dubitación de Carlos Mesa a ser candidato para las próximas elecciones, alienta la reelección del presidente Evo Morales que sería elegido en base a la flamante Ley de Organizaciones Políticas, que – según él – impondrá el modelo cubano del unipartidismo.

Untoja acababa de comprar una bolsita de coca al detalle en un céntrico mercado popular en La Paz, admitiendo que lo hace para los fines de semana y cuando tiene que leer, aunque lamenta sentir que la hoja sagrada ya llegue fumigada. Más allá de esto, dedica unos minutos para un repaso a la coyuntura política y parte de una premisa: “el gobierno está muy desgastado y está en un proceso de descomposición”.

Dijo que por ese motivo el MAS decidió aprobar la Ley de Organizaciones Políticas para eliminar adversarios políticos e “imponer en Bolivia el unipartidismo como en Cuba, porque nadie podrá cumplir ciertas exigencias y eso hará que el MAS se convierta en el único partido e incluso serán tan cínicos que van a decir que el MAS está abierto para que la oposición presente a sus candidatos”.

Advierte que no habrá “frente único” de los opositores porque están divididos y no podrán ni siquiera quitarle los dos tercios y el MAS va a continuar en el gobierno así esté desgastado. Ante la posibilidad que Carlos Mesa pueda hacerle frente a Evo Morales, tomando en cuenta la preferencia ciudadana, Untoja insiste en que el expresidente “es ambivalente, más aún cuando dijo que esperará la sentencia de la Corte de La Haya”.

Asegura que si el fallo de La Haya es favorable a Bolivia, Mesa optará por seguir siendo vocero del Gobierno en la causa marítima. “Esa ambivalencia no da confianza a la gente, además no tiene partido. Como es un hombre orgullo, pretensioso que se cree demasiado intelectual para mirar desde el Illimani a la población, no creo que sean candidato presidencial”, comentó entrevistado por Erbol.

Untoja no encuentra partido para Carlos Mesa, porque Doria Medina tiene su proyecto y los Demócratas “son afines al gobierno”. Dijo que Rubén Costas, el gobierno y Álvaro García Linera “se entendieron siempre para muchas cosas y mantuvieron relaciones por debajo de la supuesta oposición y Costas se complementa con el MAS”.

Manifestó que Mesa fue un hacedor del MAS en su primera etapa, en el momento más difícil del gobierno y luego terminó siendo un funcionario de la causa marítima, con un personal y facilidades disponibles que “le gusta a Carlos Mesa”.

Está convencido que así no vaya Carlos Mesa, el MAS en complicidad con el Tribunal Supremo Electoral provocará un fraude que bordeará el 10% para quedarse en el poder en base al voto duro del 35% que tiene y “todos los opositores caerán en ese juego y no habrá una oposición sólida”.

“¿Quién va a lograr ese 40%, don Samuel, no? Mesa podría lograr pero su “carácter dubitativo no le da la figura de un hombre de Estado, porque la otra es que – como sugerí hace tiempo – debería dejar la vocería y enfrentarse al gobierno y decir a la población que quiere sustituir a Evo Morales, pero lamentablemente no lo hace”, manifestó.

Erbol / La Paz