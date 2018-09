Vicepresidente arremete contra opositores: No tienen patria ni ideas

El vicepresidente Álvaro García Linera lamentó hoy la violencia generada entre asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y oposición, que derivó en agresiones, empujones y la expulsión de legisladoras del salón del centro de convenciones El Portal, durante la sesión de honor por el aniversario de Cochabamba.

La autoridad criticó que estos “pequeños grupos” no tengan un programa de gobierno para Bolivia y solo se dediquen a provocar aprovechando actos públicos.

“El tamaño de sus gritos es el tamaño de su cerebro, el tamaño de sus insultos es el tamaño de su programa de gobierno, el día de ayer la oposición ha mostrado la envergadura que proponen y el tipo de democracia a la que nos quieren llevar”, dijo a los medios luego de los actos por la efeméride.

“Esos gritos no eran para Álvaro García, era para Cochabamba”, enfatizó.

Ayer durante la sesión, la tensión llegó a su máximo nivel cuando el vicepresidente Álvaro García Linera recibió la distinción Libertad del Tunari y un grupo de asambleístas de la oposición comenzó a gritar “Bolivia dijo No”. Luego, al tomar la palabra el Vicepresidente, la asambleísta de La Paz Claudia Bravo (UN) continuaba filmando y gritando “Bolivia dijo No” y fue echada por la propia presidenta de la Brigada Parlamentaria, Carola Arraya, quien se bajó de la testera para eso.

“Son gente que ni tienen patria, ni tienen ideas y sustituyen esas carencias y esas ausencias con la vioencia y con la imposición (…), cero ideas, cabeza hueca con una percepción de la democracia reducida a la imposición fascita. Me avegüenza, me da pena y ojalá que no se vuelva a repetir”, afirmó.

Los Tiempos Digital / Cochabamba

