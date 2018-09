Vicepresidente explica que la amnistía a exmandatarios ‘anula’ delitos por el bien mayor de la defensa del mar

El vicepresidente Álvaro García explicó este jueves que la amnistía concedida a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga implica la anulación de un delito por un bien mayor, que en este caso es la defensa del mar. Con la iniciativa, aseguró, no se busca nada a cambio.

“Lo que está haciendo el Presidente es decir: Yo voy a hacer esta amnistía, condonación o anulación del delito que se ha cometido en aras de un bien mayor, y ¿cuál es el bien mayor?, la defensa del mar, la defensa de nuestro derecho a una salida soberana al Océano Pacífico de parte de dos expresidentes que son a su modo representativos de una parte de la sociedad. Uno podrá o no estar de acuerdo con ellos pero han sido presidentes del país y representan a una parte de la sociedad boliviana y lo que queremos es que todas las partes estemos juntos para enfrentar esta nueva etapa”, justificó.

A cuatro días de la lectura del fallo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Morales comunicó la mañana de este jueves la decisión de que ningún expresidente, salvo acusaciones de delitos de lesa humanidad o genocidio, tengan procesos judiciales pendientes que entorpezcan las nuevas actividades internas y externas de defensa y negociación del derecho marítimo boliviano que se les encomiende.

Mesa agradeció lo hecho por Morales, pero cuestionó se presuma su culpabilidad en el caso Quiborax, mientras que Quiroga, acusado en el caso Petrocontratos, reivindicó su inocencia y aseguró que no tiene nada por lo que tenga que pedir perdón.

Para García la decisión tomada es “una medida muy generosa” porque “quita de cualquier obstáculo administrativo o legal a personas que han desempeñado un papel importante en este proceso (del mar) y que van a seguir desempeñando un papel más importante a partir del 1 de octubre”, cuando se dicte el fallo.

“La amnistía no es una admisión como dice un diputado despistado, que no conoce la legislación. (…) que es una admisión de tipo política (…) la amnistía tal como establece el Código Penal no le dice que es un delito político, un delito cometido como violación de la norma puede ser perdonado, que no quita que se cometió el delito simplemente que se perdona el delito para beneficiar en este caso a la persona que se le concedió la amnistía”, explicó en una entrevista con la emisora Panamericana.

La decisión está apoyada en el numeral 14 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado (CEP) y en el artículo 104 del Código Penal.

“Necesitamos para la nueva etapa que en el país entero se mantenga unido y que nuestras autoridades que han participado en la defensa jurídica y mediática de Bolivia frente a Chile no tengan ningún tipo de obstáculo legal para asumir las nuevas responsabilidades que los bolivianos en su conjunto y en particular los expresidentes tienen que asumir a partir del 1 de octubre”, insistió.

El Vicepresidente recordó que Morales aclaró que “a cambio no pide nada”.

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz