Vicepresidente llama a la unidad nacional para oír el fallo de La Haya

El vicepresidente Álvaro García Linera llamó el domingo a la unidad nacional para oír el fallo que emitirá el próximo 1 de octubre la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la demanda marítima.

“Este 1 de octubre vamos a oír la sentencia que va a dar la Corte de La Haya y yo pido a mis hermanos de Bolivia estar unidos (…). Estoy seguro que va a dar la razón a Bolivia”, dijo al entregar obras en la ciudad de La Paz.

Bolivia demanda que su país vecino cumpla los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al mar, una cualidad que Chile le arrebató tras una invasión y guerra en 1879.

García Linera se mostró optimista a un resultado positivo, puesto que Bolivia “no robó a nadie, no quitó nada a nadie, no ha invadido a ningún país” y que, por el contrario, fue “cercenada” por una invasión chilena.

“Los bolivianos tenemos que estar unidos, no importa de qué barrio somos, no importa de qué departamento somos, no importa que partido tengamos, no importa, todos somos bolivianos y el mar está en nuestro corazón”, manifestó.

García Linera también destacó que el indígena Evo Morales fue el único presidente que llevó a Chile ante organismos internacionales para que se siente con Bolivia a negociar una salida soberana al océano Pacífico.

“Él no es ingeniero, no es empresario, pero con ese amor por la patria tomó esa decisión valiente de llevar a Chile a un juzgado en Europa para enjuiciarle de que tiene la obligación de sentarse con Bolivia para negociar rápidamente una salida soberana al océano pacífico”, acotó.

La Razón Digital / ABI / La Paz