Vocales del TSE vulneraron principio de imparcialidad, por reunirse en “secreto” con Evo Morales

Oposición anuncia proceso contra el Tribunal Electoral de Bolivia por “faltas graves y gravísimas”. Los vocales se reunieron con el presidente Evo Morales a quien le dieron “información privilegiada” sobre la nueva Ley de Organizaciones Políticas incluso antes que la misma sea tratada en el Legislativo.

• Senador Arturo Murillo sostiene que las figuras jurídicas sobre el caso serían “faltas graves y gravísimas”, además de atentar contra el voto del ciudadano • A dos días de que Evo Morales los responsabilizara de las elecciones primarias, los vocales emitieron un comunicado, justificando la reunión con el Presidente.

Vocales del Tribunal Supremo Electoral José Luis Exeni, Katia Uriona y Antonio Costas.

El senador opositor Arturo Murillo anunció ayer que denunciará a los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ante la sala plena, debido a que no cumplieron con el principio de la imparcialidad al mantener reuniones secretas con el presidente Evo Morales.

El legislador está seguro de que las autoridades electorales cometieron indisciplinas administrativas, por lo que ayer en la tarde remitió al TSE un memorial que solicita un proceso contra Katya Uriona, Dunia Sandoval, José Luis Exeni, Antonio Costas, Lucy Cruz, María Eugenia Choque e Idelfonso Mamani: Las figuras jurídicas serían por faltas graves y gravísimas.

Explicó que la Constitución Política del Estado (CPE) y la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0686/2012 menciona la separación de poderes como un principio organizativo en nuestro Estado que es una cualidad fundamental que caracteriza a la democracia.

Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral argumentó que en el marco de sus competencias se pueden reunir con todos los poderes del Estado. El Diario

Murillo anunció proceso contra vocales del TSE

Por “faltas graves y gravísimas”

El analista Carlos Cordero dijo que no había duda de la promulgación, pero el Gobierno no está calculando la conciencia de los ciudadanos

VOCALES DEL TSE JUNTO A LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

“Faltas graves y gravísimas” son las figuras jurídicas en las que se basa la denuncia que presentó el senador de Unidad Demócrata (UD) Arturo Murillo contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se reunieron con el presidente Evo Morales a quien le dieron “información privilegiada” sobre la nueva Ley de Organizaciones Políticas incluso antes que la misma sea tratada en el Legislativo.

“Presentamos una denuncia por faltas graves y gravísimas contra los siete vocales del TSE (…) porque hay principios que no se cumplieron como la imparcialidad, sabemos que Morales se aferra a su candidatura ilegal y obtuvo información privilegiada de los vocales, incluso les hizo cambiar lo que él quiso”, afirmó Murillo.

Esta denuncia se asienta en las últimas revelaciones que hizo el presidente Evo Morales en una entrevista a un medio de comunicación cruceño, sobre las reuniones que sostuvo con los vocales del TSE en la Residencia Presidencial encuentros donde fue “sorprendido” con el tema de las primarias.

“Iré a las primarias por decisión del pueblo y del Tribunal Supremo Electoral, que tiene que cumplir con la sentencia constitucional. Recuerdo que hace tiempo nos reunimos con el TSE, aquí en la Residencia, para conocer sobre la ley de partidos políticos. Ahí ellos nos sorprendieron, dijeron que estaban previstas las primarias en enero, me asusté, me sorprendí”, declaró el presidente Morales y ante la pregunta del periodista recalcó que él no tiene por qué mentir sobre ese encuentro.

El hecho causó sorpresa en el sector político de la oposición que adelantó que pedirá una explicación mediante un informe escrito a los vocales del TSE.

En ese marco, Murillo afirmó que las autoridades electorales cometieron indisciplinas administrativas, por lo que ayer en la tarde remitió al TSE un memorial que solicita un proceso contra Katia Uriona, Dunia Sandoval, José Luis Exeni, Antonio Costas, Lucy Cruz, María Eugenia Choque e Idelfonso Mamani.

“Estamos yendo por instancias y la primera es la administrativa disciplinaria, ya que en la ley Nº 018 Órgano Electoral Plurinacional (OEP), artículo 87, existe un procedimiento especial para los vocales del TSE, la ley es clarísima”, explicó Murillo a EL DIARIO.

El legislador fundó el memorial, basado en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0686/2012, que menciona la separación de poderes como un principio organizativo en nuestro Estado que es una cualidad fundamental que caracteriza a la democracia.

Asimismo, cita que los vocales no realizaron una reunión pública si no una reunión privada que de no ser por el periódico El Deber, el pueblo boliviano jamás se hubiera enterado de esta reunión secreta, lo que demuestra la violación de principios constitucionales de la administración pública.

Murillo destacó en el documento presentado la declaración del Presidente en dos frases: “Hace tiempo nos reunimos con el TSE” y segundo “en esa primera reunión donde nos informaron sobre el proyecto de ley”, lo cual denota que el encuentro TSE – Morales fue tiempo atrás y que no fue una sola vez, “hubieron otras”.

“La reunión oportuna en la cual se podría evidenciar la coordinación entre los Órganos Electoral y Ejecutivo, podría haberse dado de forma correcta a partir de la remisión del proyecto de ley sancionado al Órgano Ejecutivo para su promulgación, ya que el presidente tiene esa atribución (…) pero se aventajó con la misma en beneficio del Presidente”, dijo.

POSTURA DEL TSE

Por su parte el TSE, ayer al finalizar la tarde publicó un comunicado institucional en el que justificó su actuación como cuarto Órgano del Estado en igual jerarquía que los demás, y que tiene la potestad de reunirse con los otros órganos, cimentada esta acción en preceptos de la Constitución Política del Estado.

“El OEP, con igual jerarquía constitucional a los otros Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, goza de autonomía funcional e independencia (…) así establece la CPE y la Ley N° 018 del ÓEP (…) y adopta sus decisiones y resoluciones en el marco de sus competencias y mandato (…) y manifiesta que en diversas ocasiones sostuvo reuniones con los diferentes Órganos del Estado para abordar varios temas”, asiente el comunicado.

El Diario