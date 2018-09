Wálter Castedo: “Hay que despojarnos de intereses propios y volcar el interés al fútbol”

Es el actual secretario general de Destroyers y serio aspirante a dirigir la División Profesional de fútbol. Castedo habla de su idea y adelanta el apoyo de Blooming para volver a la cúpula del balompié boliviano.Mauricio Cambará – Julio César Lozada

Fue secretario general de la Liga y luego presidente de la FBF (2002 a 2006). La carrera de Wálter Castedo Rivero en el fútbol es amplia y hoy es el principal candidato para presidir la División Profesional (antes Liga). Habla de esa chance aunque aclara que “es con votos”. Tiene el respaldo de César Salinas (presidente de la FBF) y de su club, Destroyers. “El fútbol merece un análisis con toda sinceridad, no con intereses”, sostuvo.

__ ¿Son ciertas las posibilidades de que sea para Destroyers la División Profesional?

Las situaciones siempre son circunstanciales y las circunstancias pueden ser propicias para que Destroyers o un dirigente del club esté (al frente) en la División Profesional. Lo que hay que conseguir son los votos necesarios de los clubes, porque esto es con votos. A pesar de contar con el respaldo del actual presidente de la FBF (César Salinas), usted tiene que conseguir los votos.

__ ¿Hay que adaptarse a los estatutos?

Fueron cambiados y hay que adaptarse a ellos porque solo se puede hablar bajo estatutos y estos dicen que el nivel profesional debe elegir a un representante que debe ser refrendado en el congreso de la FBF. Ahí ya ingresan las asociaciones y, por lo tanto, es necesario cumplir con esos dos requisitos para agarrar la vicepresidencia del fútbol nacional. De 14 clubes, hay que tener ocho como mínimo para ser designado por el nivel profesional. O también creo que pueden ser siete y, en caso de ser así, dirime el presidente de la FBF.

__ ¿Qué cosas son urgentes en este momento en la División Profesional?

Hay unas que son urgentes y otras importantes y hay que diferenciarlas. Lo urgente es buscar la estabilización de los clubes, hay que aceptar que los ingresos del público a los estadios están por debajo de una media que siempre tuvo el fútbol boliviano. Hay varios factores que analizar ahí, quizá tenga que ver en algo la televisación de los partidos, ya que hay mucha gente que prefiere mirarlos por tele quedándose en su casa, y quizá, también, hay que mirar que los costos pueden estar elevados para el nivel de ingresos del pueblo boliviano que gusta del fútbol. Es decir, hay que analizar las cosas, nadie es dueño de la verdad y es necesario discutirlas.

__ Hay clubes que han sido tajantes, que quieren un incremento de la televisión, ¿va con esa idea de que exista un incremento?

¡Es pues un derecho legítimo! Los clubes tienen que tener mayores opciones, si es que la televisión hoy ocupa un lugar preponderante en los países en el fútbol, entonces es un derecho legítimo querer siempre abarcar más. Pero también debemos ser conscientes de que no se puede administrar un club solamente con los derechos de televisión, hay otros ingresos que hay que buscar para que se vuelvan a reactivar.

__ A otro tema. Se habló mucho, poselección de la FBF, sobre la unión de los cruceños. ¿Qué fue lo que pasó?

Nosotros nunca hemos estado separándonos de nadie, somos un equipo de Santa Cruz, un equipo, que quien escriba la historia de Santa Cruz tiene obligatoriamente que escribir sobre Destroyers. Entonces, nunca vamos a estar separados. Pero eso no significa que estemos obligados a estar con intereses que no son compatibles con lo que creemos. Nosotros hace tiempo que dejamos de trabajar por intereses ajenos y trabajamos por el club. Hemos actuado de acuerdo a las normas dentro de la legalidad y dentro de lo que permite la conciencia de cada uno. Pueden hablar o decir algunas cosas, pero no son ciertas. Si alguien dice, como nos dijeron, ‘Destroyers está traicionando’, que nos digan a quién se traicionó. Y hasta ahora nadie nos lo ha dicho porque no sabemos a quién hemos ‘traicionado’. Traicionar es cuando usted tiene un pacto con alguien, un compromiso con alguien y no lo cumple. Destroyers no tuvo pacto ni compromisos con nadie. Destroyers trabaja por el fútbol de Santa Cruz y por el fútbol de Bolivia. Es parte integral, absolutamente.

__ ¿Siempre fueron con la idea de no apoyar a Guido Loayza y sí a Salinas?

Nosotros teníamos, de acuerdo a los estatutos que fueron creados, que hasta ahora no entiendo por qué fueron creados así, que surgen dos candidaturas y en esas dos candidaturas uno tiene la opción de irse por uno de ellos o por ninguno. Y Destroyers tomó su decisión siempre de abstenerse y después tomó la decisión de apoyar a Salinas.

__ ¿Se considera este un momento vital para que Destroyers participe en las decisiones del fútbol en Bolivia?

La vida es solo una, no tenemos otra y los momentos son a cada instante, las circunstancias son las que te hacen acceder o no a alguna cosa. La circunstancia de hoy, y desde hace tiempo, dice que el fútbol merece un análisis con toda sinceridad, no con intereses, y por ello creo que es el momento de que nos despojemos de los intereses y pongamos otra vez los pies sobre la tierra, probablemente así ya no tengamos juicios con jugadores que van a la FIFA y clubes que puedan entrar en quiebra como está pasando actualmente.

__ ¿Ve alguna animadversión si asume como presidente del ente profesional, tras haber conducido antes a la Federación?

Eso es de sencilla respuesta: votan los clubes y quien tenga mayoría, debe ingresar. La animadversión puede existir siempre. Yo trato de no hacer daño a nadie y el hecho de que tenga 62 años no quiere decir que ya tenga que echarme en un cajón, ¡tengo derecho a seguir viviendo lo que me toca! Y si en algo puedo aportar por la vivencia que he tenido en el fútbol, lo voy a hacer. Tengo 32 años como dirigente de Destroyers, 11 de manejar la Liga Profesional y seis como presidente de la FBF. Eso, indudablemente, te da cierto conocimiento y cierta experiencia, pero también te da errores, y tratar de orientar, de volcarlo a la actividad, no es ninguna ofensa para nadie. La animadversión puede existir, porque además ese es un derecho del ser humano de no caerles bien a todos, porque también si gana otro, puede tener la animadversión de los que no lo apoyamos. La vida es solo una y hay que vivirla tratando de que sea en paz.

__ ¿Qué es lo primero que hay que hacer en la División Profesional?

He estado alejado de los altos niveles. Hay unos estatutos que hay que ver qué dicen para tratar de mejorarlos en algo. Uno ve con tristeza, por ejemplo, que el edificio de la Liga, que era un edificio elegante, bonito, hoy está abandonado, lleno de papeles por todos lados y vidrios pintados con ‘sapolín’. Es un abandono total que en vez de crecer fue decayendo. Vendieron la casa de la esquina –una taperita– y no fueron capaces de comprarla, pusieron la casa de al lado en venta y tampoco fueron capaces de agrandar el patrimonio. Se hubieran hecho unos buenos comedores porque hoy comen encima de los libros, de las mesas, o sea, un abandono. Eso ha sido por falta de liderazgo. Se dio el abandono por sentarse y no hacer absolutamente nada.

__ Cree que se debió actuar rápido…

Cuando estuvimos en la Liga como secretario general se adquirió ese edificio y luego se lo equipó para entregárselo a la sociedad, al fútbol boliviano. Uno tiene que entrar e intentar hacer algo en las instituciones, que tu huella quede. Lo que queda es agarrar de inmediato y ver cómo solucionar este desapego hacia el fútbol de empresas, de mucha gente que nos ha abandonado. Ahí veo con mucho dolor, con tristeza, gente que se está burlando de la desgracia de un club importantísimo en vez de apoyarlo, de acudir a empresas que sepan que el fútbol salva niños, que protege adolescentes. Los invito a que vayan a Destroyers; nosotros tenemos a diez niños viviendo en el club, chicos que estaban mal encauzados y hoy tienen las tres comidas, se les da oración, enseñanza y se los deja practicar fútbol, porque eso nos da paz.

__ ¿Cómo está su campaña con relación a otros clubes?, ¿tienen apoyo?, ¿no tienen apoyo?

Puede suceder cualquier cosa porque no se hizo la campaña como debería hacerse, ya que no se ha indicado la fecha de la elección. Sé que puede ser en 15 días, van a llamar entre el 7 o el 10 de septiembre, y claro, estuve hablando con algunos clubes y hay el apoyo para llegar a ocupar ese lugar. A nivel de Santa Cruz tenemos a Destroyers y a Blooming. Aún no he podido hablar con los otros clubes, pero queda todavía esa percepción de que ellos están unidos en razón de otra persona, tienen otros intereses. ¡Pero lo voy a hacer con seguridad! Soy muy sincero en creer que la gente tiene que escucharme.

__ Usted presentó un proyecto hace años como Destroyers para el fútbol nacional. ¿Se lo puede reactivar si es que llega a presidir la División Profesional?

Ese proyecto lo hicimos durante dos años, estudiando las posibilidades más grandes y todas las causales. Para que esto se plasme en un documento fue muy analizado y lo hizo la gente de Destroyers con el doctor (Pedro) Rivero como presidente. Sigo creyendo que es un proyecto que puede solucionar gran parte de la crisis que tienen hoy los clubes en Bolivia, porque una de esas crisis es justamente erogar dinero sin necesidad, como esos costosos viajes que se hacen por el país durante el año, además de los hoteles. Esto no deja entrenar bien y baja nuestro nivel de fútbol. Nosotros estamos para hacer fútbol todo el año y estamos para hacerlo en igualdad, es decir, el fútbol se va a superar. Este proyecto fue escuchado a nivel nacional, pero en el sistema amateur, ya que la Liga nunca nos permitió entrar a sus salones.

__ ¿Ahora puede darse?

Hay que volver a conquistar, pero es para que vean que la unidad está prendida con chicle, porque hablan de unidad cuando les conviene, porque unidad sobre un proyecto no existió nunca. Ojalá que esta vez exista.

__ ¿Cómo está Destroyers hoy?

Se sufre mucho en lo económico porque Destroyers nunca tuvo una ayuda externa. En Santa Cruz hay muchas empresas exitosas, empresarios que están bendecidos, pero que lamentablemente no miran al deporte. A Destroyers le cuesta muchísimo reunir los dólares que se pagan por planillas, más allá de que administramos un club con toda la conciencia del caso. Pero hay déficit porque en los partidos, en recaudación, estamos para atrás ya que por cada duelo perdemos entre 10 mil y 20 mil bolivianos por la ausencia de la gente. Nos vemos con horas difíciles, pero con empeño de quienes ahora dirigimos el club, vamos logrando salvar la situación y cumpliendo con los que requiere.

__ ¿Por qué no van los hinchas al estadio?

Hay mucha gente de Destroyers en Santa Cruz, pero lamentablemente no son militantes. Hay muchos cristianos y religiosos en Santa Cruz, pero no van a misa. En Destroyers la simpatía es grande, pero lastimosamente los estadios no reciben la presencia de ellos y ahí se nos viene otra vez el déficit.

__ ¿Cómo ve el panorama ahora con Salinas al frente de la FBF?

Tenemos que creer que nos tiene que ir mejor. Porque la creencia es básica en nuestra conducta. Si creemos en algo, lo podemos llegar a hacer, no podemos echarnos a lamentar y quedarnos en el pasado, el fútbol tiene que avanzar como avanzan los días en nuestras vidas. Y tenemos que creer y ayudar, somos especialistas en cómo atacarnos y en buscar errores para atacar, pero ya es hora de que nos unamos, Bolivia es un solo país y merece mejores días.

__ ¿Y sobre Salinas en sí?

Ha ingresado con muchos problemas con la gerencia de esos partidos que se deben. Imagínate hacer 10 amistosos sin ningún ingreso y con mucha erogación en cada duelo, es una herencia funesta como se estaba acostumbrando a dejar a la FBF. Resulta que para no pagar un monto altísimo (1 millón de dólares) hay que ir a jugar y no te pagan nada y más bien tenés que pagar tus gastos. Además que los equipos se niegan a darte jugadores porque están jugando finales. Ha tenido muchas complicaciones y lógicamente lo han hecho ver como que no estuviera haciendo nada, pero entiendo que es una persona que está de martes a viernes en Cochabamba, toda la semana, buscando cómo solucionar tantos problemas que se le han presentado. La FBF sigue gastando dinero y recién después vendrá la paz, cuando se puedan jugar amistosos con ingresos para Bolivia.

__ ¿Cómo puede aportar la División Profesional para salir de la situación en que nos encontramos?

Tenemos que despojarnos de los intereses propios, cada uno por su institución, y volcar el interés al fútbol, esa sería una de las premisas. Y después analizar entre todos, con sinceridad única, sobre qué podemos hacer para no caer en errores de tener planillas tan costosas que después no se pueden cumplir. Ahí está el problema. El fútbol boliviano no tiene dinero, la televisión no cubre el costo y las planillas son una tortura para los clubes.

__ ¿ Puede ser la licencia de clubes una salida para equilibrar la economía?

Entiendo que la licencia de clubes va a proteger la inversión, uno tiene que demostrar cuánto va a ser tus planillas. Ese es un inicio grande para tratar de regular y no caer en fantasías ni problemas.

