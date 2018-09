YPFB: Bolivia podría sumar 12,5 TCF a sus reservas de gas en cuatro años

Se duplicaría el 10,7 TCF certificado.

El campo de gas natural Margarita, en el sur de Bolivia. Foto de archivo (Internet)

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Oscar Barriga, informó que, de acuerdo a las proyecciones que se tiene en la perforación de nuevos pozos, Bolivia está en condiciones de sumar a sus reservas de gas 12,5 trillones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés) en los próximos cuatro años.

La semana pasada la empresa Sproule informó que las reservas certificadas de gas suman 10,7 TCF al 31 de diciembre de 2017. Barriga señaló que existen 13 proyectos que sumarían los otros 12,5 millones.

El presidente de YPFB precisó que esos 13 proyectos son prioritarios para su desarrollo, de los cuales cinco están en la etapa de perforación: Jaguar, Sipotindi, Caranda, Boyuibe y Caigua.

“Son proyectos que hoy están en etapa de perforación. Esos cinco proyectos más los ocho que suman los 13, tienen recursos de 12,5 trillones de pies. O sea que en los próximos dos, tres, cuatro años vamos a poder incorporar seguramente mucho más de 12,5 adicionales a los que ya hoy tenemos certificados”, explicó el presidente de YPFB en entrevista con ERBOL.

De consolidarse ese incremento, significaría que Bolivia duplicaría sus reservas.

Barriga resaltó que la tasa de éxito en la perforación de pozos en estas áreas es importante.

Potencial de 160 TCF

Barriga estimó que Bolivia tiene, en todo su territorio, un potencial de 160 TCF.

“Las empresas petroleras saben y nosotros sabemos que tenemos un gran potencial hidrocarburífero. Tenemos 160 TCF, estamos en etapa de descubrir; qué significa, se terminan los estudios, se define el primer pozo exploratorio y se comienza la perforación y el desarrollo del campo”, señaló.

Sin fracking

El presidente de YPFB señaló que para la extracción del citado potencial de gas con el que cuenta el país no es necesario apelar al método del fracking, que consiste en inyectar agua mezclada con otras sustancias químicas a altos niveles de presión para partir las rocas y permitir la salida del gas o petróleo que contienen.

“Nosotros tenemos 160 TCF como potencial en recursos convencionales, no vamos a hablar de no convencional. (…) Todo lo que es no convencional es otra historio que seguramente lo hablaremos en su momento porque la cantidad de recursos es muy grande. Están ahora empresas y también YPFB realizando estudios previos para definir el potencial que tendríamos en recursos no convencionales”, dijo Barriga.

Erbol / La Paz