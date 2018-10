20 curiosidades sobre Google

No seas malvado, “don’t be evil’, es el famoso eslogan corporativo de Google adoptado en sus inicios por uno de sus fundadores, Sergey Brin, citando a Paul Buchheit y Amit Patel. Se trata de una cita que explica la intención de Google de no usar los datos con fines maliciosos. Al principio, el lema no oficial era muy visible dentro de Google pero pasado un tiempo fue eliminado incluso del prefacio del código de conducta de Google. Muchos dicen que hace tiempo que la empresa abandonó las buenas prácticas. Según parece, la empresa prefiere que el documento se ajuste más a ‘haz lo correcto’ que al ‘no seas malvado’.