A dos años de la movilización personas con discapacidad lamentan desarticulación e indiferencia

Caravana de 2016 . Foto: Archivo ANF.

La Paz, 14 de octubre (ANF).- El líder de las personas con discapacidad, Carlos Mariaca, manifestó que a más de dos años de haberse realizado la histórica caravana y vigilia de este sector en busca de una renta mensual y luego de haberse emitido recomendaciones desde Naciones Unidas para la atención de sus demandas, muy poco se ha avanzado y sus exigencias han sido incumplidas. Denunció la desarticulación de las organizaciones de base.

“Lo que el informe (de Ginebra) pedía, era que las personas con discapacidad sean parte del diseño de políticas, pero el Ministerio de Justicia lamentablemente está creando un paralelismo a las organizaciones; por eso digo, la Confederación (Nacional de las Personas con Discapacidad) ya no existe, quienes se atribuyen sólo son un dedo operativo del Ministerio”, lamentó.

En septiembre de 2016, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde Ginebra, emitió recomendaciones al Gobierno boliviano, tras analizar los actos represivos sufridos por este sector en el país, en medio de sus movilizaciones; así como la falta de políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

“Nuestra población está dispersa. Todo está quedando en nada porque no hay la contraparte, no hay representación de las personas con discapacidad de los movimientos civiles. Entonces por eso es que el Gobierno dice que todo es una taza de leche, creen que con el bono ya han solucionado y no es así, el bono es una compensación a la discapacidad, nada más”, sostuvo Mariaca.

En ese sentido aseguró que hay una vulneración a la recomendación de Ginebra y por el mismo lado observó que en su momento la instancia internacional no haya logrado emitir un mandato más claro en relación a la “intromisión política en las organizaciones” por parte del Gobierno.

Recordó que en 2012 las personas con discapacidad ingresaron a La Paz con mucha fuerza en una primera caravana que partió desde Santa Cruz en busca de políticas y recursos para el sector; pero con demandas incumplidas la hazaña se repitió en 2016, con una caravana que partió de Cochabamba y permaneció en una sacrificada vigilia a pasos de plaza Murillo por más de tres meses, hasta que en el mes de julio de ese año tuvieron que retornar a sus regiones sin haber conseguido el pago de un bono mensual de Bs 500.

“El primer movimiento de 2012 fue orgánico; el segundo movimiento se dio con población no orgánica, por eso tuvieron ciertas falencias y también ciertas ventajas. Estuvieron más aglutinados porque no había ninguna injerencia y eso permitió el empoderamiento y que puedan mantenerse tanto tiempo”, contó.

En esa medida recordó el sacrificio realizado por sus compañeros, “es increíble, meses de tanto sacrificio y si ahora indagáramos qué pasó con esos compañeros, seguro que muchos han debido fallecer tras eso, porque no fue fácil, una movilización en esas condiciones y de paso reprimidos por el Gobierno”, señaló Mariaca y remarcó que en todas las movilizaciones el Gobierno ha tenido un mismo proceder, “en todos los movimientos nos han desarticulado”.

De acuerdo al líder del sector la organización máxima a nivel institucional, el Comité Nacional de las Personas con Discapacidad (Conalpedis), creado mediante ley 1678, pasó a depender de una dirección del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) del Ministerio de Justicia, perdiendo toda jerarquía.

“Ese debería seguir siendo el ente institucional que vele por los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo a partir de que lo subordinaron políticamente a una dirección del VIO, ahora se encuentra parado y sin ningún beneficio. Esperamos recuperarlo y que otra vez sea el ente máximo institucional y la Confederación nuestra entidad civil”, señaló.

Mariaca remarcó que el enemigo del poder siempre será la razón que no se subyuga a mandatos e intereses que no sean el bien común. “Avanzamos ante adversidades invisibles, superamos nuestras propias discriminaciones en una lección de vida impensable, comulgar entre poblaciones distintas para sostener una lucha en común”.

Este 15 de octubre se recuerda el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y en esa medida Mariaca dijo que esta población, recuerda y agradece a quienes están por detrás de ellos “apoyando y haciendo la lucha”. Familiares, amigos, prensa, instituciones, población en general y “a todos quienes han apoyado nuestro movimientos y que nos apoyan día a día, desde llevar una silla, ser nuestra voz, nuestros ojos y hasta nuestros oídos”, dijo.

Algunas demandas incumplidas:

Tras las movilizaciones, el gobierno Nacional mediante ley determinó que a partir de enero de este año, sean los municipios quienes paguen una renta de Bs 250 a las personas con discapacidad grave y muy grave.

Para Mariaca esta disposición se cumple a cabalidad en ciudades capitales, porque en provincias, asegura que hay problemas para hacer operativo el pago. Asimismo observó el procedimiento de la calificación del grado de discapacidad, ya que es un elemento que se lo ha manejado “políticamente” y “discriminatoriamente”.

“Deberíamos cambiar de un modelo clínico médico a un modelo social, eso tenemos que encarar y es muy importante, porque las evaluaciones que están haciendo desde el Ministerio de Salud son anticuadas y eso está provocando que haya una manipulación política y un descontento general en la población”, comentó.

Agregó que el tema de la accesibilidad a espacios y en las vías públicas, continúa pendiente pese a que existen disposiciones para los niveles municipales. “Las personas por ejemplo en silla de ruedas no podemos acceder a teatros, bancos, hospitales, universidades y otros espacios. La política exige que los municipios implementen este tipo de acciones”.