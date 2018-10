Afirman que producción en estatal Huanuni no obedece a planificación, sino a la voluntad de los obreros

Guillermo Dalence dijo que para cambiar esta situación las partes involucradas deben adoptar decisiones “en un acuerdo franco y leal con los trabajadores y la planta administrativa” y compromiso político del gobierno de Evo Morales.

El nivel cero o Patiño de la Empresa Minera Huanuni. Foto: ANF.

La Paz, 27 de octubre (ANF).- El exgerente de la Empresa Minera Huanuni, Guillermo Dalence, afirmó que la producción en la estatal de estaño más importante del país no obedece a una planificación, sino a la voluntad de los trabajadores, donde muchos de ellos siguen habituados a una producción tipo cooperativa.

“Ese sistema de trabajo (en Huanuni) no obedece a una planificación, no obedece a una programación técnica, si no simplemente a la voluntad de los trabajadores, y como ese caso se manifiestan muchas otras conductas en el resto de las secciones y es difícil” la administración de la empresa, expresó la exautoridad a ANF.

Dalence dijo que un gran grupo de trabajadores cooperativistas que ingresaron a la empresa, en 2006, al parecer “hasta hoy no han asumido el carácter de miembros de una empresa, porque muchas conductas que son típicas del trabajo cooperativo se mantienen en la empresa, es por eso que asumir la gerencia de Huanuni es bastante complicado”, apuntó.

Indicó que advirtió esta situación cuando ingresó a la empresa en septiembre de 2017 como gerente general. Recordó que en ese periodo la producción fue bastante buena, superó inclusive los índices productivos programados, pero después se dio cuenta que era parte de la forma de trabajar de los obreros.

“Me informaron que esa es una costumbre en Huanuni, que la producción baja en los otros meses y sube en los tres meses de septiembre a noviembre, porque son los tres meses en los que se hace ‘promedio’ para aguinaldo, entonces para tener un buen aguinaldo los compañeros suben su promedio, elevan su producción”, manifestó.

Esta versión fue apoyada por tres exdirigentes de la empresa que pidieron mantener sus nombres en reserva. Dijeron que “esta es una forma en que los trabajadores engañan a la empresa”.

Diciembre y enero son meses en que los trabajadores salen de vacaciones; febrero, carnaval; marzo, abril, mayo, junio, julio son meses en los que los trabajadores van preparando sus parajes para empezar a producir en septiembre, octubre y noviembre en busca de un buen promedio para el aguinaldo, según las versiones.

Dalence indicó que hasta julio de este año que estuvo en Huanuni, “hemos tenido bajas de producción, y creo que el mes de julio, el mes en que dejé de trabajar, se ha producido la mayor baja en el índice de producción”

El actual gerente de la empresa, Mario Felipez, dijo a ANF que Huanuni atraviesa una etapa de baja producción y hasta el primer semestre del año generó un déficit de dos millones de dólares.

Indicó que se apunta a que en el “mes de promedio” –septiembre, octubre y noviembre- haya un incremento en la producción y “con eso pensamos nosotros subir y eliminar el déficit que tenemos hasta el momento”. La producción actual hasta septiembre solo llegó al 70% de lo programado.

Dalence remarcó que esta situación hace “tan difícil” administrar la empresa, que “ni la planta técnica ni la planta administrativa pueden planificar y ejecutar lo planificado respecto a la producción, si no que eso está librado a la costumbre que tienen los trabajadores de tener unos meses de preparación de su paraje, tres meses de trabajo intenso para el promedio de aguinaldo, y dos meses para salir de vacaciones y el resto del tiempo para preparar el paraje nuevamente”.

Fallas en la nacionalización

Dalence reconoció que la decisión de absorber a 4.000 trabajadores de las cooperativas a la empresa minera Huanuni en 2006, para resolver el enfrentamiento entre mineros cooperativistas y asalariados, si bien fue una decisión política destinada a apaciguar la región, “no se asumió decisiones técnicas para que 5.000 trabajadores incidan en un mejor desempeño de una empresa, que incidan en un aumento de la producción pero de manera sistematizada en los marcos de lo que debe constituir una empresa”.

“Ahí es donde fuimos muy débiles, ese debió ser un trabajo enfrentado desde el Ministerio de Minería y desde la misma Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en la oficina central de La Paz, y pienso que el error que se cometió fue dejar a la planta técnica administrativa de Huanuni esa responsabilidad, y no fue asumida esa responsabilidad con todo su tamaño”, apuntó.

La empresa minera Huanuni nunca fue estable en su parte administrativa, ya que en 12 años se cambiaron 11 gerentes, y sus márgenes de utilidad siempre estuvieron sujetos a la cotización internacional del estaño.

Dalence señaló que para cambiar esta situación las partes involucradas deben adoptar decisiones “en un acuerdo franco y leal con los trabajadores y la planta administrativa” de la empresa.

“Pienso que tiene que haber un componente de compromiso político entre el Gobierno central porque es la principal empresa estatal en minería, Huanuni es una empresa más o menos símbolo de la minería y no creo que haya inversor privado o extranjero que quiera hacer minería sin antes ver Huanuni”, manifestó.

Instó a que el Gobierno central, a través del Ministerio de minería, con la Comibol, la Empresa Minera Huanuni y el Sindicato de trabajadores llegue a un acuerdo mediante un análisis profundo que no se resolverá en una reunión, si no en muchas para conseguir la solución al crónico problema de la empresa.