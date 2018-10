Alerta en El Alto por casos de ‘cutting’, la práctica de adolescentes de ‘autoflagelarse’ por retos

En un particular caso que atendió la Policía este lunes, al menos 26 adolescentes de una unidad educativa de la ciudad de El Alto fueron hallados con signos de autoflagelación en el marco de un reto que, en algunos casos, es divulgado en las redes sociales.

Una de las menores tiene hasta un centenar de heridas en su cuerpo por efecto de esa práctica que activó la alerta en esa urbe.

El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de esa urbe, coronel Freddy Medinaceli, en una entrevista con la red Uno, llamó este martes la atención de los padres de familia para que sigan de cerca las actividades de sus hijos, inclusive en el “desarrollo corporal”.

“Ellos (los papás) tienen que tener control sobre el desarrollo corporal de sus hijos, no puede ser que una madre diga ‘yo no sabía que tenía eso’ y la niña presenta más de 100 cortaduras en el cuerpo, no es aceptable”, sostuvo tras alertar de las prácticas violentas y el bullying escolar.

El jefe policial alertó que ese tipo de actividades son conocidas científicamente como “cutting” y consiste en cortarse la piel con una navaja u objeto afilado, para dejar marcas o tatuajes en el cuerpo, principalmente en los brazos y muñecas.

En el caso de los jóvenes alteños, detectaron que “algunos presentan muchas lesiones cortantes en todo el cuerpo, en muñecas, brazos, hombros, pecho y entrepiernas. Un 70% son mujeres y un 30% son varones”.

Las lesiones que algunos jóvenes se provocaron en los brazos. Foto. Nayma Enríquez.

Llamó la atención del personal policial que algunos padres “quieren creer que estas lesiones son del gatito, que les ha saltado la soldadura, que en San Juba les ha caído una chispa, pero nosotros estamos seguro de que hay otro origen”, reclamó.

De los 26 estudiantes, 17 han podido dar alguna explicación, pero los nueve restantes fueron sometidos a pericias sicológicas cuyo informe se entregará en las próximas horas.

En ese último grupo, tres casos fueron vinculados con prácticas de “iniciación” o ingreso a pandillas y sus heridas tenían formas de estrella o cometas, otro número similar se vinculó con los denominado “emos”, una tribu urbana que practica la autolesión para huir de la realidad y los problemas emocionales.

“Hay un tercer grupo que es aquel que lo ha hecho únicamente por pertenecer a un grupo, hay un desafío en el internet”, detalló Medinaceli.

Expertos del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) alistan el informe. (23/10/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz