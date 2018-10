Álvaro Peña, técnico de Wilstermann, dice que no se aferra al cargo

Luego que el estratega de Wilstermann, Álvaro Peña, conociera que su decisión de dar vacaciones al plantel hasta este domingo no cayera bien en la dirigencia, señaló a medios cruceños que él no se aferra al cargo.

“No soy una persona que se vaya aferrar al cargo. La vida sigue, estuve cinco años parado tras volver de Europa, sin que nadie me contratará, que hace que esté un mes o dos, o un año o dos parado”, aseguró Peña en Santa Cruz.

Pero además dejó en claro, que la decisión de brindar esos días de permiso al equipo lo conocía el presidente de la comisión de fútbol Ronald Aparicio, para aclarar que es mentira que la dirigencia desconciera la medida.

“Hay un dirigente con el que converso, que es el presidente de la comisión de fútbol y todo esto se lo comuniqué a él, se llama Ronald Aparicio, lo consultamos, hablamos sobre los días de receso”, dijo Peña.

Además manifestó que los jugadores tienen estos de vacaciones, pero que no están a su suerte, sino que cada uno de ellos tiene un plan personal de entrenamiento de acuerdo a su peso, con nutrición y un trabajo físico específico.

“Ellos saben que el domingo tendrán que llegar directo al trabajo, no hay aclimatación, adaptación, regeneración. Esa es la manera de trabajar de nosotros. Yo no busco que me amen o me quieran, solamente que vean mi trabajo y los resultados”, comentó el técnico.

Precisamente sobre los resultados puntualizó que el equipo hace unas semanas estaba en el octavo lugar y que ahora es segundo, pero que la dirigente no ve los mismos, sino que solo pone excusas, “me dijeron que no hacemos jugar a cochabambinos…juega el que está mejor y aquellos que he elegido no me han defraudado”.

El estratega añadió que la dirigencia debería velar porque que no tengan un receso de 14 días, debería preocuparse por cumplir con el equipo y el cuerpo técnico con el tema de sueldos. “Cuando se pagan sueldos y al cuerpo técnico no le pagan, quien dice algo. Pero ya en su momento lo vamos hablar, esto tiene que llegar a buen término”, dijo Peña, a tiempo de indicar que estamos a “10 de octubre (por ayer) y nosotros no hemos cobrado agosto, pienso que el dirigente para hablar algo tiene que tener fundamentos”, porque según Peña, quien está día a día con los jugadores es él, los conoce en la interna y el tiempo de receso se les dio por “priorizar su confianza”.