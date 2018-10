Analista cree que no habrá unidad de la oposición para enfrentar a Evo

A un año de las elecciones presidenciales donde ya se visibilizan candidaturas como el expresidente Carlos Mesa, por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), y el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el analista Rafael Soterra Guilón, considera que en las elecciones primarias se presentarán la mayoría de los tradicionales líderes políticos y no se conformará un solo bloque opositor.

Ejemplicando el caso de Venezuela con la unidad de Mesa Democrática, el profesional considera que las “grandes uniones” que pretenden los partidos políticos de oposición en Bolivia, para enfrentar al presidente Evo Morales en los comicios, tampoco se dará, aunque presume que una parte de los líderes opositores sellen una alianza.

“Se presentarán la mayor cantidad posible (políticos) de los que tienen alguna aspiración y después habrá las definiciones finales, de todas formas se están formando bloques pero eso no impide que se conformen muchos candidatos. No creo en las juntuchas, es decir, no creo que todos sean un gran bloque”, explicó.

Guilón observó que hasta el momento no existe una propuesta sólida y programa de Gobierno de ninguno de los candidatos contrario al partido del MAS, a pesar de las ideas que estuvieron lanzando por separado.