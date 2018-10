Animal de Ciudad, Álex Lora y El Tri cantarán juntos en México

El Tri cumple medio siglo de trayectoria musical, por lo que inició una gira con la que llegará en octubre a escenarios como el Palacio de los Deportes y la Arena Monterrey, con invitados especiales. Ronaldo Vaca Pereira compartirá escenario con el legendario músico.



Entrevista. Por Daniela Pérez (Publimetro)

Para Álex Lora es inevitable que las emociones se desborden cuando se menciona durante la entrevista que aquel octubre de 1968 “no se olvida”, ya que para él, es el parteaguas de su vida con el surgimiento de El Tri, banda con la que llega a 50 años de historia, como precursor del rock and roll en México.

“Tú sí sabes, todo inició en el 68, pero no sólo surgió después de lo de Tlatelolco, sino también después de los Juegos Olímpicos. En ese momento se formaron muchos grupos, la revista The Rolling Stones también está cumpliendo 50 años, y nosotros tan frescos como hace 50 años”, dice Lora entre risas, con ese humor que lo caracteriza.

José Alejandro Lora Serna, nombre completo del artista, no dudó en resumir en unas cuantas palabras estos 50 años de historia en la escena musical.

“Para mí, este tiempo han sido 50 años de esfuerzo, de trabajo y de aferración, que no habrían sido posibles si no es por mi domadora (su esposa, Celia Lora) y, por supuesto, por la Virgencita de Guadalupe, porque ella es la que me ha dado la inspiración para inventar las rolas y salud para cantárselas a la raza durante tanto tiempo”.