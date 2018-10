Arce: ‘Se deben respetar todos los fallos, el de La Haya y el que habilita a Evo en 2019’

Héctor Arce dijo que se respetará el fallo de la demanda marítima, aunque no se lo comparta. Conminó a respetar también la sentencia 084, del TCP, que habilita la repostulación de Evo Morales en 2019

Miguel Roca







El ministro de Justicia, Héctor Arce, estuvo esta mañana en la ciudad de Santa Cruz y en una conferencia de prensa afirmó que Bolivia respeta el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pero que no lo comparte. El tribunal internacional falló en contra de la aspiración marítima planteada exigiendo a Chile la obligación de negociar una salida soberana al océano Pacífico.

“Los fallos siempre deben ser cumplidos, lo ha dicho el presidente Morales al llegar de La Haya, nosotros acatamos, cumplimos, respetamos el fallo aunque no lo compartimos. Tenemos un criterio de que la CIJ ha dictado un fallo incorrecto, injusto en este caso pero igual los respetamos, lo cumplimos y lo acatamos”, manifestó.

Arce aprovechó la oportunidad para referirse a las declaraciones del vocero de la causa marítima, Carlos de Mesa, quien sugirió aceptar el fallo negativo de la CIJ aunque parezca injusto. El ministro de Justicia le respondió que el país cumplirá este fallo y lo conminó a De Mesa a respetar la sentencia 084 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que dispuso el derecho de la reelección de todos los cargos electos.

“Le hacemos recuerdo (a Mesa) que todos los fallos deben cumplirse, no podemos solamente acatar los fallos que nos gusten y desdeñar los fallos que no nos gusten. En noviembre del año pasado, se ha dictado la sentencia 084 por parte del TCP, que en materia de derechos humanos ha dispuesto que todos los cargos electos no están sometidos a un régimen de límite en cuanto a la reelección, ese fallo, emitido por un altísimo tribunal también, le decimos al señor Carlos de Mesa, tiene que ser cumplido y acatado como él mismo pide el acatamiento de otro fallo internacional, de lo contrario no mantendríamos una línea coherente”, indicó Arce.

Mira acá la conferencia del ministro Arce Zaconeta:

Fuente: eldeber.com.bo