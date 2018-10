Argentina paga a Bolivia una parte ínfima de su deuda por el gas

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que Argentina hizo un “pago pequeño” de $us 2 millones de la deuda que tiene con Bolivia por la compra de gas natural. El pasivo total asciende a $us 453 millones e incluye intereses generados por retrasos en los pagos.

“Ha habido un pago pequeño de unos 2 millones (de dólares), pero la anterior (factura) sí la pagaron”, precisó ayer el presidente del ente emisor, Pablo Ramos, cuando se le consultó si Argentina ya hizo el pago de la deuda por el gas.

El 20 de este mes venció una tercera factura de unos $us 132 millones por la venta del gas natural boliviano al mercado argentino. La petrolera estatal Integración Energética Argentina SA (IEASA), que reemplaza a la ex Energía Argentina SA (Enarsa), adeuda en total $us 453 millones: 265 millones por julio y agosto, 50,16 millones por intereses por retrasos en las compras del energético por el periodo 2008-2017, y otros $us 5,47 millones por el mismo concepto, pero correspondiente a la presente gestión.

El 15 de octubre, el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga Arteaga, anunció que la petrolera estatal argentina regularizará hasta noviembre la deuda que tiene por las importaciones del gas natural boliviano.

Según YPFB, el contrato de compraventa de gas natural se mantiene “estable” y “vigente” hasta 2026, y si Argentina quiere modificar el mismo, existen mecanismos establecidos en el documento para efectuar ese proceso de manera concertada.

Datos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) de Argentina dan cuenta de que las compras del energético llegaron en promedio a los 16,2 millones de metros cúbicos diarios (MMm3d) en septiembre, casi 5 millones por debajo de lo establecido contractualmente.

La Razón / Yuri Flores / La Paz