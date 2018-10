Arquero de Guabirá fue dado de baja por llegar ebrio a la práctica

El arquero titular de Guabirá, Luis Cárdenas, dio positivo en el test de alcoholemia y ‘Tucho’ Antelo lo bajó a la juvenil. Antes había seguido el mismo camino Mauricio Chajtur. “Llegó en estado de ebriedad“, afirmó el DTJuan Carlos Montaño

Pese a que fue un fin de semana sin fútbol en la División Profesional, por la fecha FIFA, en Guabirá hubo bastante movimiento. El arquero azucarero Luis Cárdenas dio positivo al test de alcoholemia y el entrenador Víctor Hugo Antelo decidió bajarlo a entrenar en la juvenil, un castigo que también había recibido cuatro días antes, por el mismo hecho de indisciplina, el delantero Mauricio Chajtur.

La información se conoció el domingo, cuando ‘Tucho’ Antelo no permitió que se entrene Cárdenas y lo mandó de vuelta a su casa. Tras algunas averiguaciones se conoció extraoficialmente que el arquero había dado positivo al test de alcoholemia al que fue sometido. No solo eso, el nivel de alcohol marcó el doble del positivo que había dado antes Mauricio Chajtur.

El mismo entrenador, Antelo, no tuvo problemas ayer en afirmar que Cárdenas “llegó en estado de ebriedad a la práctica. Su estado saltaba a la vista y por ello ordenamos que se haga el test. Era el doble de la medición de Chajtur. En cuatro días dos jugadores, es increíble lo que ha pasado”.

Chajtur también fue desafectado la semana pasada también por indisciplina. Foto. Archivo DIEZ

Así de claro fue Tucho, que luego agregó que seguirá el torneo sin su arquero titular, que había jugado 13 de 14 partidos disputados en la División Profesional. “Nosotros no nos vamos a hacer de la vista gorda. Ellos mismos se autodestruyen. No entiendo cómo pueden hacer esto, cuando hay mucha gente que le gustaría ganar lo que se paga de sueldo en el fútbol”, afirmó el DT.

La desconfianza de Tucho Antelo comenzó el sábado, cuando una llamada lo alertó de que tres jugadores de Guabirá estaban comprando bebidas alcohólicas en licorerías de Montero. Por ello, el domingo por la mañana ordenó las pruebas, y de los denunciados solo Cárdenas dio positivo, los restantes dos dieron negativo. Estos últimos pidieron disculpas por la desvelada.

El entrenador confirmó que los dos sancionados no volverán al primer plantel, y lo que quedó en duda es si es hasta fin de año o deberán buscarse otro equipo. Por su falta se entrenarán con la juvenil, que dirige el paraguayo Hugo Sosa.

La dirigencia, que aún trataba de digerir lo sucedido, ayer dijo que esperará el informe del DT para tomar una decisión al respecto. Tucho adelantó que él ya sancionó, pero no puede rescindirles los contratos. “Es decisión del presidente (Rafael Paz) rescindirles o no el contrato. Eso sí, acá ya no contamos con ellos. Vamos a seguir el torneo con lo que tenemos”, concluyó.

Guabirá no la pasa bien en el Clausura, con cinco triunfos, un empate y ocho derrotas. En la tabla del torneo se ubica décimo y en la acumulada undécimo. Si desciende, el azucarero perdería el boleto para la Sudamericana 2019.

Chance desperdiciada

Cárdenas, de 27 años, tenía la confianza del entrenador, que lo consideraba inamovible en el arco de Guabirá. El caso de Chajtur también es llamativo, porque el delantero cometió este error cuando el DT le había dado nuevamente la oportunidad de ser titular.

Al comienzo de esta etapa de Tucho Antelo al mando de Guabirá, Chajtur había llenado los ojos del técnico, que lo tenía en su onceno, pero luego le quitó protagonismo, que el atacante estaba recuperando en los últimos dos partidos.

Fuente: diez.bo