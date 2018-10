Asamblea busca información del Gobierno y la Gobernación para la conciliación de cuentas en Tarija

El presidente de la Asamblea Departamental de Tarija, Guillermo Vega, ha informado que la Asamblea solicitará información a la Gobernación y al Gobierno Central para realizar la conciliación de cuentas que se encuentra pendiente.

Asimismo, ha señalado que en primer lugar se dirigirán a la Gobernación para que se brinde una mayor información, ya que existen decretos y leyes,además de distintos proyectos que se necesita conocer, posteriormente se hará el mismo pedido al Gobierno.

“Tienen que haber un proyecto o documentación en el que exista un compromiso, ya que cuando se realiza una inversión tienen que existir pruebas, lo cual permite entrar en la competencia del caso a tratar”, ha remarcado.

Sobre la deuda existente Vega ha manifestado que han existido inversiones en distintos proyectos grandes en el tema de carreteras salud y educación que han beneficiado a la población, sin embargo, se debe tener documentación para respaldar los gastos.

“No creo que haya una dejadez del Gobierno para con Tarija, ya que el presidente cuando llega a siempre inaugura obras, aunque no de gran envergadura, por otro lado, el hecho de que el gobernador no se junte con el presidente no concierne a la Asamblea, ya que los que se deben preocupar de eso son los asesores de la Gobernación”, ha finalizado.