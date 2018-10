Asume nuevo gobernador con reto de mejorar control en Palmasola

El exgobernador Javier Lora será indagado por la Didipi, por denuncias en su contra, dijo el director de seguridad penitenciaria. Lora atribuye las denuncias a reos que quieren retomar el control del penal

F. Soria / G. Arancibia

Tras cinco meses y medio, el coronel Javier Lora dejó de ser gobernador de Palmasola y su lugar es ocupado desde ayer por el teniente coronel Nelson Pacheco.

Así lo informó el jefe de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, Daniel Mérida, quien explicó que la gestión de Lora ha sido “muy buena”, pero que aún se puede mejorar y que su relevo obedece a la necesidad de esclarecer denuncias contra él que se realizaron a través de la difusión de audios en un medio de comunicación en que se lo sindica de supuestos cobros en el ingreso al penal. Mérida hizo notar que no se identifica a los denunciantes, por lo que se debe indagar su veracidad.

Explicó que Lora se someterá a una investigación en la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi) y, de hallarse indicios, será derivado al tribunal disciplinario.

A su vez, Lora explicó que no tiene nada que esconder y que cree que las denuncias están siendo impulsadas por reos que buscan retomar el poder en Palmasola. Cree que todo se origina en un hecho que ocurrió en 2013 cuando él fungía como alcaide del penal, pues en aquella ocasión detectó y denunció un intento de matanza de varios reos con cianuro por parte de un interno que posteriormente, por otros motivos, fue trasladado a Cochabamba.

Asimismo, aclaró que conoce algunas denuncias contra él por no haber ejecutado traslados de internos a otros centros penitenciarios, los cuales, dice, no se cumplen por cuestiones logísticas; y otras denuncias por no dar curso a mandamientos de libertad, debido a que los solicitantes tienen otras causas pendientes que son de conocimiento del órgano judicial.

El nuevo gobernador

Nelson Pacheco tiene 25 años de servicio en la institución policial; antes ha cumplido funciones como jefe de Tránsito de la Pampa de la Isla. “Vamos a continuar con el trabajo de control, analizando posibles falencias y solicitar lo necesario para poder redoblar controles”, dijo Pacheco.

¿Cuál es la situación actual?

El exgobernador Javier Lora afirma que los últimos grupos de poder fueron desbaratados en el PC-4, cuando se aisló a los que atentaron contra Alberto ‘Tico’ Lozada el 7 de junio, y el 16 de agosto cuando se desbarató la red que intentaba rearticular el ex director nacional de Derechos Reales, Jorge Bohórquez, preso por uso indebido de influencias y concusión.

Otro punto por el cual considera viable que las autoridades sigan teniendo el control es que en la convocatoria a elecciones de regente (representante de los internos) se han colocado “candados” a los aspirantes, como que no esté recluido por narcotráfico, que su sentencia no supere los 15 años, no ser reincidente o no tener sanciones por comportamiento en el último año. “Estamos dejando una cárcel tranquila, en la que el privado ya no vive nervioso y extorsionando”, dijo.

“Se afectó millones a narcos”

En su balance de gestión, Lora afirma que se realizaron 400 operativos en que se detectó microtráfico de drogas tanto en el interior del penal como en los ingresos. “Calculo que la afectación a estas bandas es de unos Bs 15 millones”, aseveró Lora.

Agregó que hace un par de semanas, cuando retornaba a su casa de noche, fue seguido por dos sujetos en moto, pese a que tomó varios desvíos. “Cuando me paré y me bajé de mi vehículo, ellos giraron en ‘u’ y se fueron”, señaló.

Fuente: eldeber.com.bo