Bolivia asegura que cumple el contrato y Argentina lo observa

El ministro de Hidrocarburos remarcó que se hará cumplir lo pactado e hizo notar que los argentinos tienen una deuda de $us 320 millones y que el 20 de octubre se suman otros $us 133 millones

Juan Carlos Salinas Cortez

La exportación de gas natural al mercado argentino debido a las declaraciones de las autoridades del vecino país y de las nacionales entran en un estado de turbulencia en donde Bolivia indica que se está cumpliendo con el contrato de compraventa, mientras que desde Argentina dicen que no y lo observan.

A causa de la reciente declaración del secretario de Energía de Argentina, Javier Iguacel, que indicó que su país solo necesitará el gas boliviano por dos años ya que va camino a ser autosuficiente, Luis Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos, salió al cruce y desestimó esa posibilidad.

Las posiciones

Desde Argentina y según Clarín, Iguacel, aseguró que en 2020 la Argentina dejará de importar gas por completo desde Bolivia. Iguacel confirmó que ya en el presente año las cifras de inyección por parte de Bolivia son mucho menores a las que estipula el acuerdo entre países firmado durante el kirchnerismo.

Según Clarín, las obras de exploración y los otros cuatro pozos prometidos en Vaca Muerta para el 2019 fundamentan el optimismo de Iguacel. En la actualidad la cuenca neuquina produce 70 millones de metros cúbicos por día de gas (MMm3/d), de los cuales más del 60% son extraídos de Vaca Muerta.

De acuerdo con el gobernador Neuquén, Omar Gutiérrez, esperan alcanzar los 90 MMm3/d, debido que para el 2019 se tiene previsto destinar unos $us 7.000 millones para potenciar la producción de gas natural.

En cuanto al contrato vigente con Bolivia, que tiene una duración hasta 2026, Iguacel detalló que YPFB viene entregando cifras mucho menores a lo establecido. Por esto espera sentarse a discutir un nuevo contrato que contemple “cambios sustanciales en el mercado”. “Bolivia estaba incumpliendo, no estaba entregando los 22 millones de metros cúbicos por día que están nominados, por lo cual entendieron que era oportuno sentarse a discutir y hoy los volúmenes de ingreso de Bolivia son significativamente más bajos sin penalidades para Argentina”, indicó el funcionario.

A su vez, Sánchez rechazó esa versión y aseguró que los cupos enviados corresponden con el contrato, a tiempo de detallar que para 2018 se prevé exportar en promedio 20,9 MMm3/d y para 2019 subir a los 21,3 MMm3/d.

La autoridad remarcó que el país hará respetar el contrato y cualquier modificación que proponga Argentina tendrá que ser beneficiosa para el país, mientras tanto sigue vigente el actual y en caso de que el vecino país opte por comprar un menor volumen o no cumplir lo acordado hay multas que se activaran.

A la advertencia argentina de comprar gas hasta 2020, Sánchez hizo conocer que el gobierno de Macri tiene una deuda de $us 320 millones, de los cuales $us 50 son multas, y que el 20 de octubre se vence otra boleta por un valor de $us 133 millones y que debido a las buenas relaciones, el país no recurrirá a ejecutar las boletas de garantía.

Cifras del tema

$us 55Millones es la multa que debe pagar Argentina, según el dato que maneja Hidrocarburos

8 añosEste es el tiempo que aún queda del acuerdo con Argentina

Fuente: eldeber.com.bo