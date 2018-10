Bolivia ya tiene su primera santa: Francisco canonizó a Nazaria Ignacia en el Vaticano

La madre nacida en España pero que dedicó su vida a Bolivia ya forma parte del santoral católico. Este domingo Francisco la proclamó santa, junto a otros seis beatos, en una masiva misa en la plaza de San Pedro

La Iglesia Católica boliviana está de fiesta. Este domingo, a las 05.00 hora boliviana, el papa Francisco nombró santa a la madre Nazaria, que nació en Madrid, pero amaba Bolivia, país en el que pasó la mayor parte de su vida, donde realizó su labor y donde “rompió moldes” respecto a la visión de la mujer.

En la una multitudinaria misa en la plaza de San Pedro también fueron proclamados santos el papa Pablo VI, el arzobispo de San Salvador Oscar Romero, los sacerdotes italianos Francesco Spinelli y Vincenzo Romano, las religiosa María Caterina Kasper y el laico italiano Nunzio Sulprizio.

¡Una gran alegría en la Iglesia por estos 7 nuevos santos!San Óscar Romero, San Pablo VI, Santa Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, San Francesco Spinelli, San Vincenzo Romano, Santa María Caterina Kasper y San Nunzio Sulprizio. #nuevossantos 📸@dibanezgut / @aciprensa pic.twitter.com/6tu9EbMUS6 — ACI Prensa (@aciprensa) 14 octobre 2018

Durante la ceremonia, en la que participó el obispo de Potosí, el papa leyó la fórmula de canonización para que los siete beatos sean inscritos en el libro de los santos, tras la lectura de una breve reseña biográfica de cada uno.

Durante la homilía, el Pontífice dijo a los fieles que una característica común de los nuevos santos es que supieron amar a Jesús con radicalidad.

La misa fue concelebrada por el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas; el Obispo Auxiliar, cardenal Gregorio Rosa Chávez; el Arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro; el obispo de Potosí, Ricardo Centellas; el Arzobispo de Nápoles, cardenal Crescenzio Sepe, entre otros.

Mira la homilía de la misa:

Una vida dedicada a Bolivia

Daniela Pérez Ortiz, superiora general de la congregación fundada por Nazaria en Bolivia, las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, y que ahora tiene presencia en 21 países, conversó con la agencia EFE y dijo “ella amaba Bolivia. La devoción es grande para los bolivianos, pero también para los españoles, aunque ya es una santa universal”, agregó.

Nacida en Madrid en 1889, Nazaria Ignacia es considerada una visionaria para su época, pues era una religiosa profundamente volcada con los derechos de la mujer.

Entre sus logros consiguió organizar en 1933 a las mujeres de los mercados y comercios de Oruro, donde pasó la mayor parte de su vida, para formar el que fue el primer sindicato obrero femenino de Bolivia.

La Madre Nazaria Ignacia March Mesa, fundó a las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, y este domingo se convertirá en la primera santa de Bolivia.Conoce aquí su historia. https://t.co/9gczm4N8oP 📸@dibanezgut / @aciprensa #Santos #Santoral #Canonizacion #Bolivia pic.twitter.com/KIMIg160cu — ACI Prensa (@aciprensa) 12 octobre 2018

“Ella decía que la mujer tenía que tener principios sólidos y creó el sindicato no solo para organizarlas, sino también para formarlas. Decía que la mujer no tiene que verse como el rival del hombre, sino como compañera instruida y formada con el objetivo de ser valiente a todos los niveles, en el hogar y en la sociedad y en donde se la llamara”, añade la superiora. Incluso, cuenta Pérez Ortiz, creó una escuela de noche para que las mujeres y niños que no pudieran ir por la mañana se pudieran formar.

La hermana de la congregación Joaquina Lozano explicó que empezó “rompiendo moldes” ya en el momento en el que creó una congregación misionera que se dedicaba a ir a las minas, a los campos, que estuviera con la gente, y también “su preocupación continua por la situación de la mujer”.

Los siete nuevos santos de la Iglesia Católica

En la celebración también participó la hermana Victoria quien recuperó el habla tras un derrame cerebral y que fue el milagro elegido para poder hacer santa a madre Nazaria.

