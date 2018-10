Boliviano Marco Antezana vuela en Latinoamericano de motos

El piloto nacional se impuso de punta a punta en la competencia internacional de la clase MX1, que se corrió este domingo en Santa Cruz.

El piloto boliviano, Marco Antezana, se adjudicó el Latinoamericano de Motocross de la clase MX1. La prueba se corrió este domingo en Santa Cruz. El cochabambino destrozó las aspiraciones de más de una docena de competidores internacionales, que llegaron al país para ser parte de la competencia internacional.

Antezana comenzó a construir el triunfo desde el acelerón inicial en la prueba de clasificación. El nacional instaló su moto Honda en el primer lugar de la grilla de partida. La buena tarea continuó este domingo. El boliviano aceleró a fondo en las dos mangas echando polvo a sus perseguidores.

Así cruzó la meta el campeón Marco Antezana

En la primera manga dejó en el camino al venezolano Humberto Martín, mientras que en la segunda al costarricense Roberto Castro. Este último terminó en el segundo puesto en la clasificación general.

“Estoy muy feliz de haber ganado el campeonato. En las dos mangas salí mal, pero después logré remontar. Este triunfo se lo dedico a mi padre, que me está viendo desde arriba (apunta al cielo) a mis familiares y a todos mis patrocinadores, que me apoyan. Espero defender el título el próximo año. No sé donde se correrá, pero estaré prente”, dijo el campeón.

Fuente: diez.bo