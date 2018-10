Britney Spears baila la canción “Chantaje” de Shakira y Maluma

Pero no creas que se le pegó el reggaetón, sino la salsa. Está parada esperando la señal de su pareja para que puedan empezar a bailar, suena la canción y comenzaron.

Shakira y Maluma son dos cantantes colombianos que se han juntado más de una vez para hacer música. Sus fans están felices de que ellos dos hayan triunfado en ese mundo, además, sus canciones hacen bailar a más de uno.

¿Has escuchado ‘Chantaje’? Yo estoy seguro que sí, es más, puedo asegurar que hasta lo has bailado en una fiesta o reunión con tus amigos. La letra es pegajosa y el ritmo de igual manera.

Sin embargo, nosotros, los mortales, no somos los únicos que disfrutamos del reggaetón, ¡la Princesa del Pop también! Britney Spears bailó esta canción con su coreógrafo.

La intérprete de ‘Baby One More Time’ no pudo contenerse con este género musical y decidió grabarse con su compañero en un salón de danza y la verdad es que lo hace demasiado bien.

El vídeo de menos de un minuto, lo subió a su cuenta oficial de Instagram y sus fans no se tardaron en mandarle mensajes de que es una excelente bailarina. Sea el ritmo que sea, ella sabe cómo hacerlo.

Todos nos quedamos asombrados con la facilidad que tiene de moverse. Muchos dicen que un norteamericano no tiene ritmo pero en verdad, Britney nos demostró que no es así.

“Siempre tan divertido bailando con mi buen amigo. @williegomez!! ¡Es un caballero total y me hizo sentir como una dama bailando salsa en tacones por primera vez hoy! ¡¡¡¡¡Lo adoro al máximo!!!!!”.

Este vídeo se ha vuelto demasiado viral y muchos medios de espectáculos lo han compartido para que vean como Spears se mueve con la salsa.

Además, Shakira comentó el post de Britney y le puso: “Excelente bailarina de salsa también”. ¿Te gustaría que ambas hagan un dúo? ¡Sería espectacular!

Aquí te dejamos el vídeo para que compruebes lo bien que baila nuestra querida “Princesa del Pop”. Con un polo corto y unos short super corto, dejó en entrever los resultados del gimnasio.

Con sus zapatos para bailar salsa demostró todo lo que sabe. ¿Estará preparando algo nuevo para nosotros?

Fuente: whatthegirl.com