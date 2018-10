Campeones animarán torneo Open de ráquet

Mañana arrancará, en los predios del Country Club de Cochabamba, la novena versión del torneo Open, Estrellas del Pasado y Seniors del Presente de Ráquetbol, que busca reclutar una lista importante de campeones nacionales e internacionales de distintas categorías.

Ayer, en conferencia de prensa, los organizadores del evento anunciaron que el objetivo es convertir el certamen en un atractivo competitivo para los deportistas más destacados del ráquetbol nacional.

El invitado especial será el cochabambino y excampeón mundial juvenil en varones 18, Mario Mercado, que representa a Colombia y recientemente llegó hasta los cuartos de final del US Open disputado en Estados Unidos.

También competirá el campeón departamental cochabambino Christian Mina, que junto a Mercado serán animadores del campeonato. Los grandes ausentes serán Conrrado Moscoso, que permanece en EEUU, y Roland Keller que por motivos extradeportivos no podrá formar parte del torneo.

Por otro lado, en damas participarán Yasmine Sabja, Jenny Daza, Valeria Centellas, Romina Rivero y Andrea Quiroga.

“La competencia es esencial, ya que el próximo martes viajaré a Estados Unidos para participar de una nueva parada del Tour profesional”, señaló Sabja en conferencia de prensa.

La competición empezará mañana a las 15:00 en predios del Country Club y se espera que las finales se jueguen el domingo.

PREMIOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS

Open singles, damas y varones

– Primero: $us 1.000

– Segundo: $us 600

– Terceros $us 300

Premios Master

– Primero: Bs 700

– Segundo: Bs 420

– Tercero: Bs 210

– Quinto al octavo Bs 70

En total se repartirán más de Bs 38.500 en premios en efectivo.