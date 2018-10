Cancillería justifica viaje de Morales a Argentina, dice entregará 5 beneficios a la comunidad boliviana

Con el único fin, remarcó con insistencia la Cancillería, de entregar al menos cinco beneficios a la comunidad boliviana y reunirse con el cuerpo diplomático acreditado en ese país para evaluar su labor, el presidente Evo Morales parte la tarde de este viernes a Argentina. El gobernante no tiene pactada ninguna reunión bilateral.

El canciller Diego Pary informó que el periplo de Morales es “exclusivamente a solicitud de la comunidad boliviana, para hacer importantes anuncios que benefician a nuestra comunidad y a todos los bolivianos que están fuera del país” en dos “eventos centrales” que se realizarán entre este viernes y el sábado.

“Este viaje es para atender exclusivamente a nuestra comunidad, no habrá reuniones bilaterales. No se ha previsto ello. Nosotros por respeto y por práctica diplomática hemos comunicado a la Cancillería de Argentina (en Bolivia) de la presencia del presidente allá, ellos ya nos han aceptado esa visita, nos brindarán los apoyos protocolares correspondientes, pero no hay una reunión bilateral establecida”, remarcó el diplomático boliviano en un contacto con Patria Nueva.

La postura de Pary se da luego de que en Argentina surgiera una polémica debido a que se supo que el presidente Mauricio Macri no recibirá a su homólogo boliviano, quien es crítico de su gobierno en la misma línea de su aliada y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Han surgido versiones desde la Casa Rosada en sentido de que la visita se encuadra en un “viaje privado” y extraoficial que se da en medio de la tensión por el adeudo argentino —que este sábado ascenderá a $us 398 millones— por el gas boliviano.

Peor aún. El portal Infobae informó que el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, entregó un mensaje a la vicecanciller Carmen Almendras, en el que demanda que Morales “se mantenga al margen de cualquier expresión partidaria”, algo sobre lo que no se ha pronunciado oficialmente la Cancillería.

Pary salió al frente para reivindicar que entre ambas naciones hay una relación bilateral “bastante dinámica y de complementariedad” y una muestra de ello es que este próximo lunes 22 autoridades del sector de hidrocarburos de ambas naciones se reunirán para abordar el tema del gas.

Agenda en Buenos Aires

En horas de la tarde, detalló, se reunirá en Buenos Aires con los residentes para presentar tres leyes que favorecen a todos los connacionales que viven en el extranjero. La primera es la Ley de Registro de Doble Nacionalidad en el Exterior que permite a los mayores de 18 años acceder a la doble ciudadanía que antes solo estaba permitida para los memores de esa edad.

La segunda norma es la Ley de Empadronamiento Permanente en el Exterior para que los bolivianos se inscriban para participar en los diferentes procesos elecciones a los cuales están habilitados de forma continua.

Asimismo, explicará los beneficios de la Ley de Precio Nacional de Combustible para Residentes Bolivianos en el exterior que les permite, al ingresar a territorio nacional con vehículos con placa extranjera, dejar de pagar por los carburantes el precio internacional.

Además de esa triada de normas Morales, explicó Pary, hará dos importantes anuncios. Uno vinculado a la compra de un inmueble para el Consulado de Bolivia y el otro es lanzamiento del permiso de conducir en el exterior que ahora podrá ser tramitado en esa legación diplomática.

Por otra parte, el sábado se reunirá con los representantes consulares de Bolivia, “con quienes queremos evaluar cuál es la situación de nuestra población boliviana, los servicios que se están brindando y de qué manera benefician a nuestra comunidad para poder hacer los ajustes necesarios”, anunció el jefe de la diplomacia boliviana.

Pero además tiene otras dos actividades adicionales. En la primera que será la noche de este viernes, el presidente Morales será reconocido con el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Metropolitana, una casa de estudios nueva que es administrada por sindicatos.

Y por último, el gobernante indígena participará el sábado y por “unos minutos” en el X Festival Bolivia Baila en Argentina, una entrada folclórica que reúne varias danzas típicas del país que son interpretadas por los residentes bolivianos en esa nación.

“Definitivamente la actividad central está concentrada en la entrega de las leyes y en los anuncios importantes que serán de beneficio para la comunidad boliviana en Argentina y el mundo”, remarcó Pary.

El retorno a Bolivia de Morales está previsto para el mismo sábado, anunció el Ministro de Relaciones Exteriores. (19/10/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz