Carlos Mesa: Este momento coincide con el 2003

El expresidente de Bolivia aseguró que está preparado para enfrentar una situación político-social similar a la que se presentó cuando asumió la presidencia el 2003. Habló del apoyo de su familia, su compromiso, de impulsar una alianza no circunstancial y de recuperar la democracia para los bolivianos.

Entrevista a Carlos Diego Mesa Gisbert

CARLOS MESA EN ENTREVISTA CON EL DIARIO.

La historia y los últimos acontecimientos situaron a Carlos Mesa en dos períodos coincidentes para definir el rumbo del país. En cierto sentido este momento de transición se asemeja a lo que pasó en 2003 cuando los bolivianos expulsaron a Gonzalo Sánchez de Lozada y situaron a Mesa en el Gobierno. Así lo asume el expresidente y aún vocero de la Demanda Marítima que hace siete días confirmó su candidatura a la Presidencia de Bolivia bajo la sigla del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). El político e historiador habló con EL DIARIO.

EL DIARIO (ED). ¿QUÉ LO EMPUJÓ A SER CANDIDATO? ¿FUE EL MAS O SU POSTULACIÓN YA ESTABA DEFINIDA DESDE LA ÉPOCA EN LA QUE ERA VOCERO DE LA DEMANDA MARÍTIMA?

Carlos Mesa (C.M.). En absoluto. Al contrario, yo he tenido una actitud desde hace muchos años y hasta hace muy poco, de no intervenir como candidato y no era una idea mía ser un candidato a la Presidencia, pero la toma de conciencia creciente en las últimas semanas y meses de las expectativas de la población por una parte.

La experiencia personal que he sufrido por la judicialización y criminalización de la política, que si para mí ha sido un problema, en el caso Quiborax, me imagino lo que significa para el ciudadano común que no tiene la posibilidad de acceder a los medios de comunicación para defenderse. Ver cómo sufre un verdadero calvario con una justicia que está totalmente destruida y a la que tenemos que recuperar.

Esos dos elementos y la expectativa ciudadana me impulsaron a decir, bueno, a pesar de que en lo personal tengo otros planes, creo que debo sumir responsabilidades con las condiciones que creo tener para llevar adelante un proceso de transformación.

ED. ¿USTED SE CONSIDERA UN MILITANTE DEL FRI, O ES UN INVITADO QUE ESTÁ ACCEDIENDO A UNA POSTULACIÓN QUE LO FACULTA LA LEY ORGANIZACIONES POLÍTICAS?

La ley de Organizaciones Políticas aprobada con la incorporación de las elecciones primarias, con el objetivo de destruir el 21 de febrero y forzar a la sociedad a adelantar y electoralizar el proceso político, obliga a las personas que quieran hacer política a incorporarse a una organización política, ya sea como un invitado o como un militante.

En esa lógica, es que hemos hecho esta alianza en el que yo he sido invitado y posteriormente me he inscrito como parte del FRI, que si yo no me inscribo sería paradójico que le diga a la gente que se inscriba a un partido del que yo no soy militante. Pero el concepto es la estructura del FRI adaptándose a una realidad de una propuesta política de transformación.

E D. ¿SE PENSÓ EN CONFORMAR UNA ORGANIZACIÓN CON UNA ESTRUCTURA POLÍTICA PROPIA?

C.M. Si hubiéramos tenido el tiempo razonable, probablemente el camino escogido hubiera sido de una organización política propia, al no ser posible las conversaciones con los dirigentes del FRI se plantearon en esos términos. Queremos caminar juntos en un proyecto que tiene como objetivo la transformación de la sociedad basada en un gobierno de ciudadanos, basado en causas y en la recuperación democrática. Una vez que se entendió estas ideas y ellos también entendieron que era posible de crear esta estructura dimos el paso de la alianza.

E.D. ¿QUIÉNES SERÁN LOS INTEGRANTES SU EQUIPO POLÍTICO, SERÁN PERSONAS QUE LO COLABORARON EN SU MANDATO ANTERIOR (2003)?

C.M. Lo natural siempre es que uno comienza un camino con aquellas personas que tiene plena confianza, con las que ha trabajado de manera común, que han hecho una extraordinaria labor y muy positiva en el tiempo que hemos caminado juntos y eso va a mantenerse.

Acá también hay un desafío adicional, es que a este proceso se incorpore gente joven, mujeres e indígenas que representen a la totalidad de la sociedad. La idea de ciudadanía es el reconocimiento del individuo, el reconocimiento de sus derechos políticos y de este individuo en comunidad. Por tanto, son ciudadanos los que son parte de un sindicato, de un movimiento social, los que son parte de una plataforma y los que no están en esas estructuras.

E.D. ¿ESTÁ PREPARADO PARA DIRIGIR UN PROCESO SIMILAR AL QUE VIVIÓ EL 2003, DONDE ES POSIBLE QUE SE PRESENTEN DIVERSOS CONFLICTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES TAL COMO SUCEDIÓ EN ESA GESTIÓN?

C.M. Estoy preparado, si no fuera así no estaría como candidato a la Presidencia, cuando decidí la candidatura asumí el desafío de este momento que coincide con un momento difícil que tuve que vivir como presidente.

Tengo la firmeza que cumpliré con mis objetivos, pero todo eso en el marco que no debe ser olvidado, que es el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, todo aquello que permite y plantea como un imperativo, eso es algo que uno tiene que cumplir.

E.D. EL 2004 NO TENÍA UNA BANCADA, AHORA ESTÁ ENCARANDO UNA ELECCIÓN CASI EN LAS MISMAS CONDICIONES. ¿CÓMO PRETENDE SALVAR ESE ESCOLLO PARA PODER TENER GOBERNABILIDAD INTERNAMENTE SI LLEGA AL GOBIERNO?

C.M. La lógica es que esos diputados y senadores que forman parte de la candidatura global tienen que responder al programa político que nosotros planteamos y a mi liderazgo, eventualmente puede existir la posibilidad en la búsqueda de la unidad que se construyan alianzas.

Esas alianzas no deben ser alianzas circunstanciales, no deben ser alianzas simplemente para ganar una elección, deben estar sometidas a la idea de un proyecto histórico con planteamientos claros y con un programa definido. En consecuencias quienes integren esas alianzas en las que podamos contar con una bancada que no se diluya o se fragmente al día siguiente del resultado electoral.

Tras su anuncio, incluso antes los líderes de oposición dijeron que presentarán sus propios candidatos a las primarias, ¿esta situación no dispersará el voto de la gente?

En la oposición soy el único que he dicho que voy a ser candidato, suponemos todos que don Samuel Doria Medina también será candidato, el gobernador Rubén Costas también habló de un candidato pero no puso nombre. Patzi también está esperando en la ratificación de su personería.

Todavía el escenario electoral de la oposición no está consolidado y creo que eso puede llevarse a cabo con la búsqueda de alianzas y diálogos que permita un menor número de candidatos.

E.D. ¿YA ESTÁN PREPARANDO UN PLAN DE GOBIERNO, TIENE QUE OFRECERLE ALGO AL PAÍS?

C.M. De entrada como principio fundamental, yo pienso que la construcción de un verdadero estado de derecho es fundamental tiene que estar apoyado en el respeto a la coordinación e independencia de poderes del Estado, la absoluta independencia de poderes.

La justicia, como funciona y se encuentra simple y sencillamente va hacer colapsar este país. Tenemos que darle la vuelta completamente a la justicia boliviana, que probablemente es una de las lacras que nos está dejando el gobierno del presidente Morales.

Luego tenemos que hablar de salud, educación y medio ambiente en una lógica transformadora, y probablemente no bajo la retórica de reformas educativas sino de una construcción y transformación de la educación.

E.D. ¿CÓMO ENFRENTARÁ LA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO QUE EL MAS COMENZÓ EN SU CONTRA, QUE INCLUSO PUEDE AFECTAR A SU FAMILIA?

C.M. Creo que la guerra sucia es parte de la política y se expresa con dureza en la campaña electoral, por lo tanto estoy preparado para recibir, acusaciones, infamias, calumnias, mentiras, medias verdades es parte del juego. Para mi esposa y para mis hijos es una situación compleja, lo hemos hablado largamente y ellos han entendido mi responsabilidad y me apoyan plenamente.

PERFIL

Carlos D Mesa Gisbert, nació el 12 de agosto de 1953 en La Paz, Bolivia. Político, periodista, historiador y expresidente de Bolivia, estudió literatura en la universidad Complutense de Madrid y la universidad Mayor de San Andrés UMSA

Fue nombrado como vocero de la demanda marítima por el presidente Evo Morales el 24 de abril del 2014.

En 2002 fue elegido Vicepresidente de la República y Presidente del H. Congreso Nacional, hasta 2003.

Fue presidente del país entre el 17 de octubre de 2003 hasta el 9 de junio de 2005.

Fundador y director de la Cinemateca Boliviana (1976).

Periodista desde 1979 en prensa, radio y televisión: subdirector del periódico Ultima Hora y director los medios televisivos, América TV, Telesistema Boliviano y ATB (1985-1990).

Director del programa “De Cerca” (1983-2002), fundador y director (1990-2002 y 2005-2007) de Periodistas Asociados Televisión (P.A.T.).

En 1994 junto a Mario Espinoza, ganó el premio de periodismo Rey de España, el 2000 fue galardonado con el premio de periodismo de la Fundación M. V. Ballivián y el 2012 con el Premio Nacional de Periodismo de Bolivia.

El Diario / La Paz

