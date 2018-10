Cedib alerta que el proyecto petrolero Churumas amenaza el corazón de Tariquía

El investigador especializado en temas hidrocarburíferos, Jorge Campanini dijo que el proceso de exploración de hidrocarburos avanza a pesar del rechazo de las comunidades.

Proyecto Churumas a cargo de YPFB Chaco. Foto: ANF

La Paz, 3 octubre (ANF).– El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) alertó que el proyecto Churumas amenaza el corazón de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, y que a pesar del rechazo de las comunidades a la actividad petrolera en el Área Protegida (AP), la exploración avanza.

El investigador especializado en temas energéticos y extractivismo, Jorge Campanini afirmó en entrevista con ANF, que el proyecto Churumas incluye la intervención del pozo CHU-X2, así como la perforación del pozo CHU-3.

“Hay un proyecto que es la intervención y perforación de pozos en la zona núcleo o intangible de la reserva que es el proyecto Churumas que está a cargo de Chaco S.A, y por lo visto va viento en popa”, señaló.

En análisis del especialista, es el proyecto Churumas, el que amenaza el corazón de la reserva y que, usando “artimañas”, podrían no consultar en este proyecto. “Se trata de una zona núcleo, no hay comunidades, pueden decir que no hay a quién consultar”, apuntó.

YPFB Chaco habría avanzado de manera silenciosa el proyecto de Churumas, al punto que ya contaría con su licencia ambiental.

Astillero San Telmo y Huacareta

Ante las recientes declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez quien aseguró que las coordenadas de las áreas de exploración hidrocarburífera cuestionadas por los ambientalistas, no comprometen el corazón de Tariquía, porque una se encuentra a la “orilla” de la reserva, y la otra fuera, el analista puso en duda lo dicho.

“El Ministro dice de Astillero, que uno de los pozos está al borde y otro fuera. Y que la gente del área de influencia (afuera) está de acuerdo (…). ¿Pueden ellos decidir por los de adentro?”; la gente de adentro está en contra, la mayoría de ellos”, señaló.

Campanini dijo que en un principio los contratos de Astillero y San Telmo Norte estaban en espera hasta lograr consensos para protocolizarlos, pero sospechó que ya lo hicieron las autoridades sectoriales, y que por ello lo han estado socializando, pero sobre todo en la parte sur de la reserva.

“En cambio, en el caso de San Telmo Norte se tienen programadas dos perforaciones en el denominado proyecto DOMO OSO, que se encuentra en proceso de licenciamiento ambiental que está a cargo de Petrobras”, sostuvo.

“El proceso de exploración de hidrocarburos avanza a pesar del rechazo de las comunidades de Tariquía”, manifestó.

De acuerdo al mapa elaborado por el Cedib, el bloque Huacareta está en fase de adquisición sísmica 2D; Churumas se encuentra en intervención del pozo Churumas X2 (CHU-X”) y perforación del pozo Churumas X3 (CHU-X3); San Telmo Norte está en perforación de los pozos DMO-X1 y DMO-X2; San Telmo Sur en adquisición sísmica 2D, mientras que Astillero está en perforación de pozos X1 (AST-X1) y Astillero X2 (AST-X2).

Fuente: ANF