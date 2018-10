César Fernández se impone en la Corrida Internacional Santa Cruz de la Sierra

Un boliviano vuelve a ganar la prueba después de nueve años, el orureño César Fernández fue el mejor. En damas se impuso la argentina María Luz Tesuri con récord incluido. Participaron más de 10.000 atletas, otro récordRainer Durán

El boliviano César Fernández y la argentina María Luz Tesuri se llevaron la victoria en la XVIII Corrida Internacional de Santa Cruz de la Sierra. La prueba se disputó ayer con más de 10.000 participantes y recorrió diferentes calles y avenidas de la capital cruceña.

El orureño sorprendió porque se impuso al favorito Sergio Valdir de Oliveira, mientras que la vencedora de damas lo hizo imponiendo un nuevo récord para los 10 km de recorrido. La disputa por el primer puesto en la rama masculina fue apasionante entre Fernández y Valdir, que es pentacampeón de la corrida.

Pero en el inicio, como siempre pasa en este tipo de competencias, en el pelotón que encabezaba la prueba había decenas de atletas quemando energías de entrada. A partir del primer kilómetro comenzaron a separarse un poco los atletas mejor preparados y entre ellos estaba el brasileño Fabio Texeira, que no aparecía entre los favoritos, pero supo mantenerse entre los primeros hasta la mitad de la prueba. A partir de los 6 km Valdir tomó el liderato seguido muy de cerca por Fernández, por el venezolano Dídimo Sánchez y por el paceño Héctor Garibay.

Mientras avanzaban metro a metro, Valdir y Fernández se fueron separando de los demás atletas hasta que la lucha terminó siendo de dos. Cerca de los 8 km, Fernández comenzó a distanciarse del brasileño y, sorpresivamente, el ganador de cinco ediciones no tuvo reacción; a medida que se acercaban a la meta el boliviano lograba mayor diferencia hasta que ingresó al estadio Tahuichi Aguilera con una ventaja de aproximadamente 200 metros, que la supo mantener hasta el final y cruzó la meta con un tiempo de 31’20”.

Valdir llegó en el segundo puesto con 31’42” y el tercer lugar lo ocupó el paceño Garibay, que llegó pisándole los talones al brasileño con un registro de 31’43”. Desde 2009, cuando Jorge Aruquipa se alzó con la victoria, que un boliviano no ganaba la Corrida Internacional de Santa Cruz de la Sierra, pero Fernández rompió con la racha de los atletas extranjeros.

Debut soñado en la rama femenina, la argentina Tesuri se pintaba como favorita para ganar la competencia debido a que llegaba con buenas marcas y, al final, cumplió con los pronósticos. Solo a la salida estuvo acompañada de varias atletas y después del segundo kilómetro comenzó a hacer su carrera, se desprendió del pelotón y mantuvo un ritmo sostenido que no pudieron seguir las demás competidoras.

La cochabambina Edith Mamani le hizo sombra los primeros kilómetros, pero luego se fue quedando y la victoria para la argentina fue un simple trámite, aunque ella decidió exigirse para dejar su sello en esta corrida.

Al ver que no tenía rival que hiciera peligrar su triunfo, Tesuri decidió imponer un nuevo récord y logró su cometido. Paró el cronómetro en 36’17”, tres segundos mejor que la marca que impuso el año pasado su compatriota Florencia Borelli (36’20”), que en esta oportunidad estuvo ausente Edith Mamani consolidó su segundo puesto con un registro de 37’21” y la tercera posición fue para la cruceña Aida Salaz.

Sergio Valdir de Oliveira no pudo conquistar su sexta victoria en la Corrida Internacional de Santa Cruz de la Sierra como era su deseo, pero mantiene el sueño de ganar diez versiones para despedirse de la prueba que organizan los periodistas deportivos cruceños.

Ganador en 2011, 2014, 2015, 2016 y 2017, había dicho que venía por su sexta victoria, pero no fue posible, César Fernández se lo impidió haciendo una excelente carrera. Sin embargo, reveló que durante la semana no estuvo bien de salud, tenía fiebre y considera que eso mermó su rendimiento en la competencia.

“Sabía que algún día no iba a ganar la corrida, estaba preparado para perder en alguna oportunidad, más aún ahora que no llegaba muy bien de salud”, expresó Valdir. El atleta brasileño no renuncia a su sueño de llegar a las diez victorias en este evento en el que ha participado en seis oportunidades y se ha llevado cinco victorias, pues es la primera vez que lo bajan de lo más alto del podio. “Al año volveré y espero estar más fuerte, quiero cumplir con mi deseo de ganar diez corridas, esto no me desanima, sé que lo puedo lograr y por eso pienso volver”, finalizó.

Fuente: diez.bo