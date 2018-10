‘Chila’ Suárez está con los reflejos intactos en Blooming

Con dos tapadas de mérito, el arquero celeste demostró frente a The Strongest su valía. Aunque no pareció afectarle la falta de ritmo, estuvo sin jugar cinco fechas.

Después de estar cinco partidos al margen, Hugo Suárez demostró que sigue siendo una pieza de garantía en el arco de Blooming. El domingo ante The Strongest fue clave para conseguir un triunfo sobre el puntero del torneo Clausura. Su continuidad de cara al partido ante Wilstermann, el domingo, depende del técnico Erwin Sánchez, ya que la otra opción es Rubén Cordano, también de buen nivel y que es la apuesta a futuro de la academia.

Antes de reaparecer ante el Tigre (victoria por 2-1 en el Tahuichi), Suárez no había jugado durante cinco encuentros ya que no estuvo contra Aurora, Universitario, Nacional Potosí, Sport Boys y San José. Los dos primeros partidos no fue tomado en cuenta porque estaba lesionado del tobillo (golpe duro en el partido jugado ante Bolívar en La Paz), pero en el resto fue suplente.

Cordano fue el titular en la ausencia de Suárez, que le había cedido su lugar en el encuentro que disputaron ante Bolívar, en La Paz, por la séptima fecha (el 18 de agosto). En esa ocasión, Hugo jugó el primer tiempo, pero no pudo continuar en el segundo por la lesión que sufrió.

La actuación de Cordano tenía tranquilo a Platiní, que decidió mantenerlo en el puesto hasta el duelo ante San José, en Oruro, donde la academia cayó por 4-1. Sin embargo, para recibir al líder del torneo, se la jugó por el regreso de Suárez, que respondió a las expectativas.

Ante el Tigre, ‘Chila’ tuvo una buena actuación y en dos jugadas claras de gol para los paceños el arquero de la academia salvó de manera sobresaliente. No tuvo nada que ver con el tanto del descuento de The Strongest y en la recta final demostró su experiencia para manejar el partido, ganando tiempo y pidiendo tranquilidad a su equipo, algo que ayudó a quedarse con los tres puntos.

Al igual que el Tigre, Wilstermann es un equipo que ataca bastante. Por ello, de seguro, Suárez volverá a tener mucho trabajo en busca de otro triunfo y ante el último campeón de la División Profesional, que cuenta con jugadores veloces y letales; aunque viene de caer en su visita a Nacional Potosí.

Preocupa la zaga

La zaga central es donde Blooming tiene más lesionados, situación que preocupa. Primero sufrió un esguince grado 2 de tobillo, Christian Coimbra, que estará de baja al menos una semana más. Su lugar lo ocupó Juan Pablo Rioja, que ante The Strongest tuvo un fuerte dolor en la parte posterior del muslo izquierdo, razón por la que tuvo que dejar el puesto.

Con esas dos bajas, ahora pasa a ser la principal opción para acompañar en la zaga central a Pablo de Miranda, Leonardo Urapuca, que precisamente debutó en la División Profesional frente a los atigrados. Ahora dependerá del DT Erwin Sánchez mantenerlo o buscar otras opciones.

También ‘sería mantener la dupla con Britos y Leonardo Vaca, autores Platiní’ deberá decidir si ingresa ante los aviadores con dos atacantes extranjeros, Hugo Bargas y Gustavo Britos. La otra apuesta de los dos goles ante The Strongest.

Una opción más en el ataque

César ‘Picante’ Pereyra puede tener minutos contra el aviador. El delantero viene de superar un desgarro.

Paúl Arano volverá a la selección. El jugador está en los planes de César Farías para los amistosos que se vienen. Julio César Baldivieso fue el último que lo convocó.

Otros jugadores clave en el triunfo ante el Tigre

Roberto Fernández

El lateral izquierdo poco a poco está agarrando más confianza, demostrando su valía en la marca y la subidas por su sector. Ha sido uno de los jugadores más regulares en los últimos encuentros y contra The Strongest no fue la excepción.

José Vargas

Ha levantado su nivel hasta el puntos de ser importante en la marca, salida y juego ofensivo de los celestes. Contra el atigrado, el jugador subió bastante y estuvo a un paso de anotar, cuando su remate se estrelló en el poste del arco de Daniel Vaca.

Gustavo Britos

La continuidad le ha dado la confianza necesaria para convertirse en el goleador de su equipo. Lleva seis tantos, el último de ellos en el triunfo frente al Tigre. Está jugando en un gran nivel, siendo el delantero más en forma de la academia.

