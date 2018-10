Cómo vencer el jet-lag sin el café

4: Bjork es una de las personas más extraordinarias que conocí en uno de mis viajes. Nos conocimos en un viaje a la Bienal de Venecia. Cuando la conocí, me contó sobre Akureyri (en el norte de Islandia) y es un lugar que me encanta. Ella me prestó su casa, que queda al lado del lago, para que me pudiera quedar allí durante mi primer viaje. Ella me dijo: “Este es el número de mi madre, llámala y te dará la llave. Por cierto: al amanecer, cuando te levantes escucha a los pájaros”. También me recomendó algunos lugares a los que poder ir. Fuimos a una fiesta de máscaras en Idno, también a un bar llamado Gaukurinn, vimos un show llamado “Dragsugur”, un restaurante llamado Snaps que servía muy buenos cócteles, y Hurra, un espacio para música y bandas.