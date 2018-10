Conamype denuncia que Evo sólo se reunió con microempresarios afines al Gobierno

Evo Morales y un sector de los microempresarios se reunieron en la Casa Grande del Pueblo.

Una pasada movilización de Conamype. Foto de archivo: Los Tiempos.

La Paz, 23 de octubre (ANF).- El presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype), Néstor Conde, aseguró que el presidente Evo Morales se reunió hoy sólo con sectores afines al Gobierno para analizar el pago del segundo aguinaldo y otros temas.

“Han llamado a reunión a algunos dirigentes afines a su partido (Movimiento Al Socialismo) para tomar decisiones por nosotros. Están sólo entre amigos, con exdirigentes de nuestra institución y seguramente ellos van a ceder para pagar el segundo aguinaldo”, dijo Conde a ANF.

Agregó que la semana pasada su sector envió una solicitud de reunión a Morales y ese requerimiento fue derivado al Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales, a cargo de José María Alessandri.

“Hemos mandado una nota dirigida al Presidente, pero nos han derivado al Viceministro, no entendemos la razón, están tratando de cansarnos y lo que están haciendo ahora es reunirse entre amigos, exdirigentes que son afines a su partido, estas personas no nos representan”, insistió Conde, a tiempo de ratificar que su sector no puede pagar el segundo aguinaldo por la crisis económica que supuestamente atraviesan.

El pasado 10 de octubre, Morales oficializó el pago del segundo aguinaldo para esta gestión, luego de informar que el crecimiento económico del país, de julio de 2017 a junio de 2018, superó el 4,5%, que se requiere para cumplir con este beneficio.

Fuente: ANF