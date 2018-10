Conteo poblacional, una deuda pendiente con Santa Cruz

Teófilo Caballero Viera*

Un conteo poblacional es un recuento de personas de una población que ha sido sujeta a un Censo Nacional de Población. Los conteos se hacen con el propósito de actualizar el nivel de población que tienen los municipios o departamentos, ya que siempre existen flujos migracionales y los correspondientes niveles de natalidad que modifican la composición poblacional. De esa forma se actualizan los censos de población.

Es necesario hacerle recuerdo a la opinión pública que en fecha 17 de septiembre de 2013 el Gobierno del Pdte. Evo Morales a través de su Ministra de Planificación (en ese entonces el cargo era ocupado por la Lic. Viviana Caro) a través de nota Cite. MPD/DES/C-767/2013, como gobierno se comprometían en el punto b) a que el INE “…realizará un conteo poblacional cada 3 años, durante los periodos intercensales que permita actualizar tanto la información como las proyecciones demográficas con mayor exactitud. El primer conteo poblacional se realizará el año 2015”. Este compromiso del Gobierno se realizó con el Comité Pro Santa Cruz cuyo presidente era el Dr. Fernando Castedo Cadario (gestión 2013-2015) y el que escribe estas líneas, en ese momento fungía como 1er. Vicepresidente. Con este compromiso el Estado empeñaba su palabra. Ese mismo día, cerca de 300 ciudadanos cruceños a la cabeza de su Presidente, íbamos a entrar en huelga de hambre en la Plaza Principal, sin embargo este compromiso obligó a suspender esa medida de presión.

Pero, ¿por qué surgió este problema? Simplemente porque el Censo de Población 2012 ejecutado por el Gobierno a través del INE el 21 de noviembre de 2012, tuvo gruesas fallas y errores que rayaron en lo absurdo. En Santa Cruz decenas de miles de personas no fueron censadas por una pésima distribución de boletas censales debido a que el INE no pudo completar la Actualización Cartográfica, sin esta herramienta, es imposible que se tenga un buen Censo de población. Cuatro días después, el 25 de noviembre de 2012 el entonces Director del INE Lic. Ricardo Laruta declaró públicamente en el periódico La Razón de La Paz que efectivamente no habían podido completar la actualización cartográfica.

Y la gota que rebalsó el vaso fue que se omitió la Encuesta de Control de Calidad de la Información Censal que debía realizarse dentro de los siguientes 10 días después de realizado el operativo censal. Este procedimiento metodológico tiene como propósito verificar el grado de cobertura que ha tenido el censo ya que si se tiene un margen de error superior al 5%, se tiene que realizar un nuevo relevamiento para subsanar las fallas del operativo censal.

El primer conteo poblacional debió realizarlo el Gobierno en septiembre 2015 y el siguiente debería haberse realizado en septiembre 2018. Por falta de seguimiento o falta de priorización de agenda de la institucionalidad cruceña es que no se ha exigido al Gobierno al cumplimiento de este compromiso. La ausencia de este conteo poblacional ha perjudicado enormemente los presupuestos de 339 alcaldes de Bolivia y las 11 universidades públicas, ya que los recursos de coparticipación tributaria (distribución de impuestos) para estas entidades autónomas se realizan en función al número de habitantes. Menos población, reciben menos recursos.

Como es sabido los Impuestos Nacionales se distribuyen de esta forma: Gobierno Central 75%, Municipios 20% y Universidades Públicas 5%. Estos últimos, se distribuyen en función de la densidad poblacional en cada municipio y universidad pública.

Le cedemos la palabra al Comité Pro Santa Cruz, la institución más grande de Bolivia que consiguió con sangre de cruceños, beneficios democráticos y económicos para los bolivianos. Entre ellos tenemos: las regalías petroleras del 11% para los departamentos productores de hidrocarburos en 1959 (hoy benefician a Tarija, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz), la elección de los Alcaldes en Bolivia en 1985, la elección de los prefectos (hoy Gobernadores) en Bolivia en el 2005, y la verdadera Autonomía Departamental a través del Referéndum por Autonomías en julio 2006 gracias a que el Comité Pro Santa Cruz en el mes de febrero 2005 recolectó 421.000 firmas insertadas en 6.000 libros los cuales fueron entregados a la otrora Corte Nacional Electoral.

Esto viabilizó el citado referéndum en julio 2006 gracias a la “iniciativa popular”. La autonomía impuesta por el Gobierno del MAS lo único que ha hecho es traspasar a los departamentos más obligaciones sin plata violando su propia Constitución aprobada en el 2009, concretamente el Art. 305 que dice “Toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio”.

Esta lucha la debemos retomar los cruceños, y el Comité Pro Santa Cruz es la institución que debe hacer cumplir este acuerdo, está a tiempo todavía.

