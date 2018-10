Costas no descarta ser candidato, pero dejará que Demócratas decida

El líder de Demócratas y también gobernador de Santa Cruz no afirmó ni negó la posibilidad de ser candidato a presidente para las elecciones de 2019; sin embargo, cree que esta decisión se tomará en las primarias

El presidente de la agrupación política Demócratas, Rubén Costas, no descartó ser candidato en las elecciones primarias. En una conferencia de prensa ofrecida esta mañana, no afirmó ni negó una posible postulación al proceso electoral inédito que se desarrollará el próximo 27 de enero.

El martes 9 de octubre, Costas anunció que su partido presentará un candidato propio a las próximas elecciones presidenciales. En la oportunidad el también gobernador cruceño destacó la necesidad de nuevos líderes que reemplacen la vieja forma de hacer política en Bolivia.

“No lo sé (si seré candidato), porque este es un partido político, Demócratas no se formó para que Rubén Costas sea presidente, acá no existe el caudillismo. Este partido determinará si va a ir Rubén, si va a ir otro, o buscaremos a otra persona que tenga la mejor posibilidad dentro de una alianza, pero una alianza que piense en el país para los próximos 20 años”, indicó Costas.

Por otra parte, Costas informó que ayer se reunió con Samuel Doria Medina y no descartó volver a juntarse con la idea de buscar una concertación política opositora. Así también aseguró que continuará sosteniendo citas con representantes de las plataformas y líderes políticos.

“Nos vamos a seguir reuniendo con todos los líderes, se van a extremar todos los recursos para lograr con concertación, una unidad que quiere los bolivianos y no pensar en intereses personales, sino en el bien mayor de todos los bolivianos”, agregó.

Morales no puede ir a las primarias

Costas ratificó que el presidente Evo Morales no puede participar de las elecciones primarias porque el 21 de febrero de 2016 Bolivia le dijo no. “No puede, aunque maneje todas las cortes, menos la celestial, no puede él violar la constitución, hoy más que nunca se necesita construir una concertación, más que una alianza”, concluyó.

