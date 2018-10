Desestiman al TSE para interpretar el resultado del 21F

Polémica. Oposición y activistas ven presión del oficialismo a vocales por la reelección de Evo.





Ref. Fotografia: Presión. Presidentes de las Cámaras de Diputado y Senado son criticados por minimizar responsabilidad del TSE.

Una vez más el Movimiento Al Socialismo (MAS) volvió a desestimar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para interpretar los resultados del 21F.

Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Gabriela Montaño y Milton Barón, respectivamente, coincidieron en señalar esa posición, minimizando el hecho de que los vocales del TSE se pronuncien por la habilitación o no de Evo Morales como candidato presidencial.

El TSE en varias ocasiones ha señalado que referente a los resultados del referéndum del 21 de febrero 2016 donde los bolivianos rechazaron una repostulación de Evo, se pronunciarán el 8 de diciembre, cuando se haga pública la lista de los candidatos habilitados para participar de las elecciones primarias de enero próximo, previa a las elecciones generales de octubre 2019.

Posición. Ambas autoridades de forma separada, hacen mención al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) del 28 de noviembre 2017, que da vía libre a la reelección indefinida de autoridades electas, por encima de la Constitución Política del Estado (CPE) y el 21F. “Es un fallo que debe ser acatado por todos, en esa medida el Órgano Electoral no tiene ninguna facultad para discutir ni interpretar, menos revisar una sentencia constitucional. Las sentencias del Tribunal Constitucional cumple esos fallos, se respeta eso es lo que corresponde a todos los que vivimos en un Estado de derecho”, dijo Barón.

En esa línea, Montaño señaló que los fallos constitucionales son de cumplimiento obligatorio en cualquier instancia. “La sentencia constitucional es vinculante para el Órgano Electoral, para la Asamblea Legislativa, para todos los órganos del Estado y para todas las instituciones del Estado”, manifestó.

Barón aseveró que el mandato del referendo del 21 de febrero de 2016 se cumplió, puesto que no se cambió el artículo 168 de la CPE que se planteaba en la consulta nacional.

Respuesta. Estas declaraciones generaron más de una opinión en contra.

Desde la oposición se cuestionó la posición de los parlamentarios del MAS.

El senador Arturo Murillo, de Unidad Demócrata (UD), considera que con esas declaraciones se dio una orden a los vocales del TSE. “Les ha dicho 'o cumplen con eso o vamos a ver lo que les pasa'. Hay que leer entre líneas y obviamente esa es una amenaza del Tribunal Supremo Electoral”, comentó.

Asegura que el oficialismo ejerce muchísima presión y amenaza, para que el Tribunal Electoral habilite a Evo Morales. “Les están diciendo que si fallan en ley los van a perseguir y los van a hundir, los van a destrozar”, sostuvo.

Por su parte, activistas del 21F también se pronunciaron en contra de las declaraciones de los oficialistas.

Ricardo Rada, de la plataforma No, pidió a los parlamentarios oficialistas abocarse a sus funciones y no intentar manejar las responsabilidades de otro órgano de Estado. “Es cierto, el 8 de diciembre el TSE no debe interpretar nada, debe cumplir con la CPE y el voto soberano del pueblo en un referéndum que ellos convocaron. Estos diputados deben preocuparse por legislar y dejar de amedrentar a los vocales del TSE. El 8 de diciembre si Evo es habilitado el pueblo se va a levantar a hacer respetar su voto, en ese momento las palabras van a quedar chicas, no provoquen al pueblo que los llevo ahí y que ya les dijo que es hora de alistar sus maletas”, alertó.

27 de enero 2019

Partidos políticos van a las urnas para elegir a los candidatos del binomio presidencial 2019.

Fuente: eldia.com.bo